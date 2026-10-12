Atalanta-Venezia, Torino-Udinese e Jasmine Paolini: le ultimissime

Il lunedì di calcio e tennis si apre con tre match in programma: l’Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa alle 18, mentre il Torino riceve l’Udinese alle 20.45. Sono state rivelate le probabili formazioni di entrambi gli incontri, con squadre che si preparano a confronti importanti. Nel tennis, Jasmine Paolini ha aperto con successo il WTA 1000 di Wuhan, sconfiggendo contro pronostico Sara Bejlek, numero 30 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-4. La sua prossima avversaria sarà la vincente del match tra Tagger e Bartunkova. Inoltre, Jannik Sinner ha deciso di affidarsi al dottor Herbert Schoenhuber per il suo percorso di guarigione.

Atalanta-Venezia: le probabili formazioni

L’Atalanta, allenata da Sarri, si presenta in campo con un sistema di gioco 4-3-3. I giocatori in campo sono Carnesecchi in porta, con difesa composta da Bellanova, Kristensen, Scalvini e Bernasconi. In mezzo al campo troviamo Kessie, Gaetano e Ederson, mentre in attacco ci sono De Ketelaere, Scamacca e Rowe. Il Venezia, invece, si schiera in 3-5-2, con Stankovic in porta e difesa composta da Halhal, Moreno, Juan Jesus e Hainaut. In mezzo al campo, Kike Pérez e Sohm si alternano con Helgason e Sagrado, mentre in attacco si aspetta Yeboah e A. Adams.

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Il Torino, che riceve l’Udinese alle 20.45, si presenta con un sistema 3-5-2. Perri è in porta, con difesa composta da Comuzzo, Coco e Comert. In mezzo al campo troviamo Belghali, Vlasic, Mandragora e Fitz-Jim, mentre in attacco Cacciamani e C. Adams si alternano con G. Simeone. L’Udinese, invece, si schiera in 3-4-2-1, con Okoye in porta e difesa composta da Abankwah, Solet e Alaba. In mezzo al campo, Vojvoda, Lovric, Karlstrom e Kamara si alternano con Unai Gomez, Ekkelenkamp e Davis.

Jasmine Paolini: un esordio vincente

Jasmine Paolini ha dato il via al WTA 1000 di Wuhan con un successo inaspettato. La giocatrice azzurra, accreditata della quindicesima testa di serie, ha sconfitto Sara Bejlek, numero 30 del mondo, con un punteggio di 6-3 6-4. Il risultato ha suscitato interesse, soprattutto per la natura del match, visto che Paolini ha vinto contro pronostico. La sua prossima sfida sarà contro la vincente del match tra Tagger e Bartunkova.

Il successo di Paolini ha rafforzato la sua posizione nel torneo, con un’ottima prestazione che ha messo in mostra la sua capacità di affrontare avversarie di alto livello. In parallelo, Jannik Sinner ha deciso di affidarsi al dottor Herbert Schoenhuber per il suo percorso di guarigione. Il medico, noto per aver curato atleti di alto livello come Sofia Goggia e Alberto Tomba, è stato annunciato attraverso l’account ufficiale della Physioclinic sui social. L’annuncio non è stato dato direttamente dallo staff di Sinner, ma da un canale esterno, che ha reso noto l’impegno del calciatore per il recupero.

Le partite di calcio e il successo di Paolini segnano il lunedì di sport, con un mix di attesa e risultati inaspettati. Il WTA 1000 di Wuhan e le sfide in campo continuano a regalare momenti di interesse, mentre i giocatori si preparano a nuove sfide. Il tennis e il calcio si fondono in un’immagine di sport in movimento, con tanti nomi e tanti risultati da seguire.