Valentina Cavallar denuncia test antidopaje in casa dopo la morte della madre: “Doloroso e irrespetuoso”

Valentina Cavallar, ciclista austriaca che ha ottenuto la nona posizione al Giro di Italia 2026, ha condiviso in un post su Instagram un momento doloroso e irrispettoso vissuto durante un test antidopaje. L’atleta ha spiegato che il test è stato effettuato poco dopo la morte della madre, in casa, nella stanza accanto a dove si trovava il corpo. “Fue profundamente doloroso, irrespetuoso hacia mi familia, estuvo fuera de lugar”, ha scritto, sottolineando come l’esperienza le abbia cambiato la prospettiva sulla vita.

Un momento di dolore e riflessione

Valentina Cavallar ha spiegato che, nel momento in cui ha subito il test antidopaje, non stava pensando al ciclismo, ma era semplicemente una figlia che aveva appena perso la madre. “Era una hija que acababa de perder a su madre”, ha detto. L’atleta ha sottolineato come l’esperienza le abbia fatto capire quanto poco importi la vita professionale rispetto alle emozioni e alle relazioni umane. Perder a alguien que amas te hace darte cuenta de lo poco que realmente importa al final.

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La decisione di interrompere la stagione

Dopo l’incidente, Valentina Cavallar ha deciso di interrompere la sua stagione prima del previsto, proprio dopo il Tour de Francia. “Puse punto y final a mi temporada antes de lo previsto”, ha spiegato. L’atleta ha anche sottolineato come il dolore per la perdita della madre le abbia cambiato la prospettiva sulla vita. Perder a mi madre en septiembre ha cambiado la forma en que veo la vida para siempre. La ciclista, che ha vinto l’oro olimpico in remo a Tokyo 2020, ha abbandonato il ciclismo professionale dopo l’esperienza.

Valentina Cavallar ha espresso il suo rispetto per il sport pulito e ha ribadito la sua convinzione nella responsabilità che consegue al ruolo di atleta professionista. “Entiendo la importanza del deporte limpio, y siempre he respetado la responsabilidad que conlleva ser deportista profesional”, ha scritto. Tuttavia, ha anche sottolineato che la sua umanità, la sua compassione e il suo rispetto non devono mai essere dimenticati. La ciclista austriaca ha anche riflettuto su come il mondo del ciclismo possa dimenticare la vita umana che si trova dietro ogni atleta. “Fue un momento que me hizo reflexionar sobre lo fácilmente que podemos olvidar que detrás de cada deportista hay un ser humano con una vida, una familia y emociones que no simplemente desaparecen cuando comienzan las responsabilidades del deporte profesional”, ha scritto. La sua esperienza ha messo in luce l’importanza di un equilibrio tra le regole del sport e la sensibilità umana.