Carreño sconfitto da Aliassime in tre set, ma si prende una vittoria di prestigio

Pablo Carreño, tennista spagnolo e 65esimo nel ranking ATP, ha perso contro Felix Auger-Aliassime in tre set durante la terza ronda del Masters 1000 di Shangai. La partita, giocata lunedì, ha visto Carreño affrontare il quarto testa di serie, Aliassime, che ha riconquistato la sua posizione nella corsa alle ATP Finals di Torino. La vittoria di Aliassime, ottenuta con un punteggio di 6-3, 4-6 e 6-1 in un’ora e 59 minuti, lo ha portato a un posto più alto nel ranking ATP, con un calo di 50 punti che lo ha spostato al 71esimo posto. Nonostante la sconfitta, Carreño ha ottenuto una vittoria di prestigio, raggiungendo per la prima volta la terza ronda del torneo.

Aliassime si riprende la sua posizione nella corsa alle ATP Finals

Felix Auger-Aliassime, dopo aver sconfitto Carreño, si è riposizionato nella competizione per ottenere uno dei cinque posti disponibili per le ATP Finals di Torino. Il canadese, che ha recentemente iniziato a collaborare con l’ex numero uno mondiale Ivan Ljubicic, si prepara ora a affrontare Casper Ruud, vincitore del match contro Learner Tien. La vittoria di Aliassime ha rafforzato la sua posizione nella classifica, con un punteggio che lo ha portato a un posto più alto nel ranking ATP.

Pubblicità

Carreño si prende una vittoria di prestigio

Pablo Carreño, pur non riuscendo a vincere contro Aliassime, ha comunque ottenuto una vittoria di prestigio. Il tennista asturiano ha superato in due set il giocatore Tabilo, raggiungendo per la prima volta la terza ronda del Masters 1000 di Shangai. La sua prestazione ha rafforzato la sua posizione nel ranking, nonostante abbia perso 50 punti, portandolo al 71esimo posto. Carreño, che aveva vinto il Ferrero Challenger di Villena l’anno scorso, non ha potuto difendere i 100 punti ottenuti in precedenza.

La partita tra Carreño e Aliassime ha visto il canadese dominare la prima parte del match, ma il tennista spagnolo ha mostrato una grande resistenza, cercando di rimanere in gioco. Nonostante la sconfitta, Carreño ha dimostrato una grande determinazione. La sua prestazione ha suscitato interesse tra i tifosi e ha rafforzato la sua posizione nel ranking ATP. Il Masters 1000 di Shangai, che si svolge in Cina, è uno degli eventi più importanti del calendario ATP. La partita tra Carreño e Aliassime ha rappresentato un momento chiave per entrambi i giocatori, con Aliassime che si prepara a un’altra sfida contro Ruud, mentre Carreño cerca di migliorare la sua posizione nel ranking. La competizione continua con altri match, con tanti giocatori che cercano di ottenere un posto tra i migliori del mondo.

Carreño, a 35 anni, ha dimostrato una grande tenacia nel torneo, nonostante la sconfitta. La sua vittoria di prestigio contro Tabilo ha rappresentato un passo importante nella sua stagione. La sua prestazione ha suscitato interesse tra i tifosi e ha rafforzato la sua posizione nel ranking ATP, nonostante il calo di 50 punti. La partita contro Aliassime, pur non conclusa con una vittoria, ha rappresentato un momento significativo per il tennista spagnolo.

Il Masters 1000 di Shangai è un evento di alto livello, con tanti giocatori in lizza per ottenere un posto tra i migliori del mondo. La partita tra Carreño e Aliassime ha rappresentato un momento chiave per entrambi, con Aliassime che si prepara a un’altra sfida contro Ruud, mentre Carreño cerca di migliorare la sua posizione nel ranking. La competizione continua con altri match, con tanti giocatori che cercano di ottenere un posto tra i migliori del mondo.