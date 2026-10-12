Óscar Rodríguez prolunga il contratto con Ineos fino al 2027

Óscar Rodríguez, ciclista spagnolo di Burlada, ha rinnovato il suo contratto con Ineos fino al 2027, mantenendo la sua posizione all’interno della struttura britannica. Il corridore, che ha iniziato la collaborazione con Ineos nel 2024, proseguirà la sua carriera nel WorldTour per un altro anno, consolidando il suo ruolo come scalatore affidabile e strategico. La decisione di prolungare il contratto permette a Ineos di mantenere un team con esperienza e capacità di competere in terreni difficili, come la montagna.

Un corridore di lavoro e di responsabilità

Óscar Rodríguez non è un corridore di effetti speciali, ma un atleta che si distingue per la sua capacità di lavorare in gruppo e di assumere responsabilità in gara. Il suo stile di correre si basa sull’equilibrio tra resistenza, attenzione e collaborazione, qualità che lo hanno reso un elemento chiave per Ineos. Il navarro, che ha iniziato la sua carriera con Movistar, ha trovato nel team britannico un ambiente in cui poter sviluppare le sue capacità e contribuire al successo del gruppo. La sua carriera è costruita su una combinazione di lavoro e intelligenza tattica. Il corridore ha dimostrato di sapere quando agire e quando aspettare, un’abilità che lo ha reso indispensabile in gare a tappe. La sua capacità di mantenere un ritmo costante e di supportare i leader quando la corsa si complica è un valore aggiunto per Ineos.

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Un passato ricco di successi

Prima di unirsi a Ineos, Rodríguez ha avuto esperienze significative con squadre come Astana e Euskadi-Murias, dove ha firmato la sua prima vittoria di rilievo. Il suo successo più celebre arriva dalla Vuelta a España 2018, dove ha vinto una tappa in una salita estremamente difficile, La Camperona. Questo risultato lo ha reso un punto di riferimento per il pelotone e ha aperto le porte a squadre di maggior peso.

Il suo curriculum include anche un secondo posto nella Vuelta a Burgos 2019 e una prestazione eccezionale nel Tour de Hungria 2022. Questi risultati lo hanno posizionato come un corridore capace di affrontare le salite e di mantenere un ritmo costante, qualità che lo hanno reso un elemento indispensabile per Ineos. La sua capacità di adattarsi alle sfide e di integrarsi nel gruppo lo ha reso un punto di riferimento per il team britannico. Con il rinnovo del contratto, Rodríguez si prepara a vivere un altro anno di crescita e di successi con Ineos. Attualmente in Cina per un nuovo progetto, il corridore si appresta a continuare a giocare un ruolo cruciale nel team.

Óscar Rodríguez rinnova con Ineos fino al 2027

Ha iniziato la collaborazione con Ineos nel 2024

Ha vinto una tappa importante nella Vuelta a España 2018

Ha vinto con Euskadi-Murias e ha giocato un ruolo chiave in squadre di alto livello

La continuità di Rodríguez permette a Ineos di mantenere un team con esperienza e capacità di competere in terreni difficili, come la montagna. Il suo stile di lavoro e la sua capacità di adattarsi alle sfide lo rendono un elemento indispensabile per il team britannico.