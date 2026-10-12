Francesca Lollobrigida: la sfida olandese e la conciliazione famiglia-sport

Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica di speed skating, ha annunciato di non intenzione di fermarsi dopo il successo ottenuto a Milano Cortina 2026. La toscana, che ha vinto la doppietta d’oro sui 3000 e 5000 metri, ha spiegato che la sua prossima sfida sarà in Olanda, dove si confronterà con le avversarie più forti del settore. L’atleta ha sottolineato come battere gli olandesi in casa rappresenti una bella sfida, un ulteriore stimolo per la sua carriera. La decisione di proseguire non ha però escluso la sua vita privata: Lollobrigida ha due figli e ha spiegato come intende conciliare la preparazione atletica con le esigenze familiari.

Un lavoro di squadra e un sostegno decisivo

La campionessa ha ricordato come il suo ritorno in campo dopo la gravidanza sia stato possibile grazie al lavoro di squadra e al sostegno di persone che hanno creduto in lei. “È stato fondamentale il lavoro di squadra, anche in gravidanza sapevo di avere gli aiuti giusti per tornare in campo”, ha raccontato. Lollobrigida ha sottolineato come la sua esperienza, anche in una situazione complessa come la maternità, abbia dimostrato la sua capacità di gestire più impegni. “Con 2 figli sarà complicato, ma credo di aver dimostrato già una volta di poterlo fare”, ha concluso.

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La sfida olandese e l’equilibrio psicofisico

La prossima prova di Lollobrigida sarà in Olanda, dove si affronterà le avversarie più competitive del settore. “Battere gli olandesi in casa è una bella sfida”, ha dichiarato la campionessa. L’atleta ha però anche sottolineato l’importanza di mantenere un equilibrio psicofisico, un aspetto che considera essenziale per sostenere le pressioni dello sport di alto livello. Avere un equilibrio psicofisico è quello che ti dà la forza di andare avanti. Lollobrigida ha spiegato come la sua motivazione sia legata non solo all’ambizione sportiva, ma anche al benessere personale, un equilibrio che intende mantenere anche con la maternità.

La presenza di due figli richiederà una pianificazione attenta, ma Lollobrigida ha espresso fiducia nel supporto che riceverà. “Dovrò organizzarmi con due bimbi, ma ho il supporto di tutti e questo è l’essenziale”, ha spiegato. L’atleta ha anche ricordato come la sua scelta di proseguire la carriera non significhi mettere da parte la maternità, ma trovare un’organizzazione capace di conciliare esigenze familiari e preparazione atletica. La prospettiva di affrontare le competizioni internazionali con due bambini resta una sfida impegnativa, ma Lollobrigida è convinta di poterla affrontare grazie al sostegno ricevuto.

La campionessa, tuttavia, ha anche sottolineato come la sua decisione di proseguire non sia stata presa senza riflettere. “La possibilità di fermarsi per dedicare più tempo alla famiglia aveva trovato spazio nelle riflessioni successive alla doppietta d’oro”, ha spiegato. Lollobrigida ha però chiarito che la sua scelta è orientata verso la continuità agonistica, mantenendo intatta la passione che l’ha accompagnata fino al trionfo olimpico. La continuità agonistica non significa mettere da parte la maternità, ma trovare un’organizzazione capace di conciliare esigenze familiari e preparazione atletica. La prossima stagione sarà quindi un ulteriore test per la sua capacità di conciliare vita privata e carriera sportiva, un equilibrio che intende mantenere con determinazione.

La prospettiva di conciliare gli allenamenti, le competizioni internazionali e la vita con due bambini resta una sfida impegnativa. La campionessa, tuttavia, può fare affidamento sull’esperienza già maturata e sulla consapevolezza di aver superato una prova simile. Lollobrigida ha espresso fiducia nel suo futuro, nonostante le complessità che dovrà affrontare. La sua decisione di proseguire la carriera, pur tenendo conto della maternità, rappresenta un ulteriore passo nella sua evoluzione come atleta e come donna.