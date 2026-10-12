Rafa Jódar supera Lehecka e si qualifica ai quarti di Shanghái

Rafa Jódar si conferma come uno dei migliori in grado di rimontare, superando Jiri Lehecka e qualificandosi ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghái 2026. Il 12 ottobre 2026, il madrileño, undicesimo della Race 2026, ha vinto con il punteggio di 4-6, 7-6(2) e 6-4, in due ore e quaranta due minuti, dimostrando una capacità di rimonta eccezionale. Con 70 partiti giocati nel 2026 e 53 vittorie, Jódar si appresta a un’altra prova di resistenza e determinazione.

Una rimonta che conferma la sua crescita

Il match contro Lehecka, finalista del Open 500 di Tokio, è stato un test importante per Jódar. Il giocatore ceco, in forma dopo la vittoria a Tokio, ha iniziato con un vantaggio di 3-2 nel secondo set, ma il madrileño ha saputo reagire e chiudere la partita con una rimonta convincente. La velocità della superficie ha favorito la sua tecnica, permettendogli di sfruttare al meglio le opportunità. Jódar, con 20 anni, ha dimostrato di non temere la pressione e di saper gestire le situazioni critiche.

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Jódar ha sfruttato al meglio la sua capacità di rimonta, trasformando un vantaggio avversario in una vittoria decisiva. Il ceco, pur mostrando un buon momento di forma, ha subito la rimonta di Jódar, che ha sfruttato al meglio la sua tecnica e la sua capacità di rimanere concentrato. Il ceco, però, sembra meno irregolare da quando ha contrattato i servizi del francese Frederic Fontang, ex allenatore di Felix Auger-Aliassime. Questo cambiamento potrebbe portare a ulteriori miglioramenti nella sua prestazione.

Un record di successi in un anno di debutto

Con 53 vittorie, Jódar si colloca al secondo posto nella classifica dei giocatori con più successi nel 2026, solo dietro a Alexander Zverev, che ha vinto 60 partite. Questo risultato è il frutto di una stagione intensa, iniziata con la sua prima stagione come professionista. Il talento del madrileño si sta rivelando in modo costante, anche se non è ancora al livello di un titolo di Grand Slam. La sua capacità di rimontare, però, lo rende un avversario difficile da battere. Jódar, con la sua vittoria, si avvicina sempre di più al sogno di raggiungere le ATP Finals di Turín. Con 2.609 punti, il madrileño è attualmente il secondo suplente in classifica, con la conferma della squalifica di Jannik Sinner. Nei quarti di finale, affronterà il vincitore del match tra Arthur Fils e Botic van de Zandschulp. Il suo futuro potrebbe portarlo a incontrare Carlos Alcaraz, un altro nome di spicco nel circuito.

La sua vittoria a Shanghái non è solo un successo personale, ma anche un segnale di crescita per il tennis spagnolo. Con un futuro promettente, Jódar potrebbe diventare uno dei protagonisti del circuito ATP, con la possibilità di raggiungere i vertici del mondo. La sua carriera, ancora in fase di sviluppo, sembra destinata a fare parlare di lui in modo sempre più frequente. La sua capacità di rimontare e la sua determinazione lo pongono tra i migliori del circuito. Con la sua vittoria a Shanghái, Jódar si conferma come uno dei migliori in grado di superare le sfide e di raggiungere i traguardi più ambiziosi.