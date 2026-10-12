Hamilton ammette errore: “La mia scelta ha costato cara”

Il pilota britannico Lewis Hamilton ha ammesso di aver commesso un errore durante il Gran Premio di Singapur, che gli ha costato la vittoria. La scelta strategica di rimanere in pista durante il Virtual Safety Car, senza cambiare il composto, ha portato a un peggioramento del risultato, con Hamilton che ha concluso la gara in sesta posizione. La decisione, presa in autonomia, ha creato tensioni all’interno della Scuderia Ferrari, con il direttore sportivo Frédéric Vasseur che ha espresso critica nei confronti del pilota.

Una scelta strategica sbagliata

Hamilton ha riconosciuto di aver sbagliato la strategia durante la gara, soprattutto dopo la quarta ventura, quando un Virtual Safety Car ha aperto una finestra di opportunità per cambiare il composto. Mentre Leclerc ha seguito la strategia suggerita dal team e ha ottenuto un risultato migliore, Hamilton ha scelto di rimanere in pista, sperando in una tattica a una sola parata. La scelta non ha portato i risultati sperati, e il desgaste dei pneumatici ha causato un calo di prestazioni. La decisione di Hamilton ha avuto conseguenze dirette sul risultato finale, con il pilota che ha concluso la gara in sesta posizione, nonostante il team avesse sperato in un podio. La mancanza di una strategia coerente ha creato un disallineamento tra le scelte del pilota e quelle del team, con Vasseur che ha espresso la necessità di una discussione più approfondita.

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Le strategie di Ferrari e le decisioni del team

Le strategie di Ferrari, normalmente non sempre perfette, hanno visto Hamilton prendere una decisione in autonomia. Mentre Leclerc ha seguito le indicazioni del team e ha ottenuto un miglior risultato, Hamilton ha preferito rimanere in pista, nonostante il team avesse suggerito un cambio di pneumatici. Questo ha portato a un peggioramento del posizionamento finale, con Hamilton che ha perso tre posizioni nelle ultime giri.

Hamilton ha spiegato che, durante il Virtual Safety Car, il team lo ha chiamato in box, ma non ha acertato l’entrata. Dopo aver deciso di rimanere in pista, ha tentato di mantenere la posizione fino al termine, ma il desgaste dei pneumatici ha causato un calo di prestazioni. Il risultato non riflette il ritmo che avevano con il coche. La scelta di Hamilton ha avuto un impatto significativo sul risultato, con il pilota che ha perso la possibilità di ottenere un podio. La mancanza di una strategia condivisa ha creato un disallineamento tra il pilota e il team, con Vasseur che ha espresso la necessità di una discussione più approfondita.

Dopo la gara, Hamilton ha parlato con i media, mostrando un certo disappunto per il risultato ottenuto. Ha ammesso di aver sbagliato la scelta e ha riconosciuto che la strategia a una sola parata non ha funzionato come sperato. Il pilota ha anche espresso la volontà di migliorare la collaborazione con il team, per evitare errori simili in futuro. La gara di Singapur rappresenta un momento di riflessione per Hamilton, che dovrà trovare un equilibrio tra autonomia e collaborazione per ottenere risultati migliori.