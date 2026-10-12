Jasmine Paolini vince a Wuhan contro Sara Bejlek in un match caotico

Jasmine Paolini ha aperto con successo il suo soggiorno a Wuhan, vincendo contro Sara Bejlek nel primo match del WTA 1000. La tennista italiana, testa di serie numero 15, ha superato la ceca per 6-3, 6-4, in un match segnato da continuità e errori. La partita, giocata il 12 ottobre 2026, ha visto Paolini dominare la battuta e sfruttare le debolezze dell’avversaria, pur non mancando di momenti di tensione.

Un match caotico ma vinto

Il primo set ha visto Paolini costruire un vantaggio iniziale, portandosi sul 4-0 grazie a un mix di vincenti e errori di Bejlek. Tuttavia, un piccolo passaggio a vuoto ha permesso alla ceca di recuperare il break, portandosi sul 4-4. Dopo una lunga battaglia, Paolini ha ripreso il controllo, portandosi sul 5-1 e poi sul 5-3, chiudendo il set con un gioco abbastanza agile. Un momento di tensione ha visto Paolini commettere un doppio fallo sul 30-40, permettendo a Bejlek di recuperare il break. Nonostante ciò, l’italiana ha mantenuto il controllo del match, grazie a un livello di gioco elevato e a una capacità di reazione notevole.

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Un secondo set più controllato

Nel secondo parziale, il ritmo si è fatto più stabile, con entrambe le giocatrici mantenendo la battuta in maniera variamente facile per tre game. Tuttavia, Bejlek ha sfruttato una buona combinazione di risposta e palla corta per portarsi sul 1-3. Paolini ha reagito con un buon controllo, recuperando il break e portandosi sul 4-3. Un altro passaggio a vuoto ha permesso a Bejlek di tornare sul 4-4, ma Paolini si è ripresa rapidamente con un dritto vincente in avanzamento, portandosi sul 5-4 e chiudendo il match. La partita ha visto un rapporto di vincenti-errori a favore di Paolini, con 26-26 contro 17-24 per Bejlek.

La percentuale di punti vinti ha sottolineato la superiorità di Paolini, con il 65% contro il 56% di Bejlek. Anche se l’italiana ha commesso 7 doppi falli, il suo livello è stato sufficiente per portarla a vincere. La partita ha visto anche la partecipazione di altre star del tennis, come Nikola Bartunkova e Lilli Tagger, che non hanno giocato oggi. Il successo di Paolini ha aperto le porte per un’altra vittoria nel WTA 1000 di Wuhan, con la tennista toscana che tornerà in campo mercoledì. La vittoria ha dato ulteriore conferma del suo stato di forma, anche se non è mancata la tensione e la difficoltà nel mantenere il controllo del match. Paolini ha dimostrato una capacità di reazione notevole, nonostante i momenti di tensione. La sua vittoria ha messo in mostra un mix di forza e precisione, pur non mancando di errori.