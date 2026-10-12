Hugo Duro falla il gol decisivo in finale, Aguirre non lo dimenticherà

Il Valencia ha vissuto un momento drammatico nella sua ultima partita, con Hugo Duro che ha perso un’occasione decisiva in finale. Il delantero, che aveva la possibilità di portare il risultato sul 2-3, ha sbagliato il tiro in un momento cruciale, un errore che non passerà inosservato al tecnico Javier Aguirre. La partita, giocata a Valencia, ha visto il giocatore spagnolo rimanere solo davanti alla porta, con tutta la porta a sua disposizione, ma il suo tiro è risultato difettoso e si è allontanato. L’errore ha lasciato un segno profondo nel tecnico, che ha espresso la sua delusione ma ha anche riconosciuto il lavoro svolto dal giocatore.

Un’occasione persa che ha cambiato la partita

La situazione si è presentata in un momento cruciale del match, con il Valencia che aveva la possibilità di vincere per la prima volta nella stagione con l’arrivo di Aguirre. Dopo che Dimitrievski ha evitato un gol di Pablo García con un intervento spettacolare, Otorbi ha ricevuto il pallone e ha avanzato verso la linea di fondo, passando il pallone indietro. Salinas non è riuscito a bloccare, ma Hugo Duro, che era solo e libero di marcare, ha perso l’occasione. Il tiro, però, non è stato preciso e si è allontanato. L’errore ha lasciato un’impronta indelebile sul risultato finale.

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La stagione di Hugo Duro non ha iniziato bene

La stagione di Hugo Duro non ha iniziato come avrebbe desiderato. Dopo otto partite, il giocatore non ha ancora segnato e non ha visto la porta. Questo è un dato preoccupante, soprattutto considerando che la scorsa stagione ha realizzato 11 gol con il Valencia. Il tecnico Aguirre ha commentato l’errore, riconoscendo che a un attaccante si chiede di segnare, ma ha anche sottolineato l’impegno del giocatore. “Es verdad que a un 9 se le juzga por los goles, pero trabajó muchísimo”, ha detto Aguirre, cercando di trovare un equilibrio tra aspettative e prestazioni.

Nonostante l’errore, il tecnico ha espresso fiducia nel giocatore, riconoscendo che a volte i 9 falliscono e poi segnano tre gol. La situazione di Duro è un problema per il Valencia, che spera in un miglioramento nella prossima stagione. La squadra, però, dovrà trovare una soluzione per aiutare il giocatore a trovare la sua forma migliore. La stagione di Duro non è ancora finita, ma per il momento, il gol decisivo è rimasto un’occasione persa.

Hugo Duro ha perso un’occasione decisiva in finale.

Aguirre ha commentato l’errore, riconoscendo il lavoro del giocatore.

La stagione di Duro non ha iniziato bene, con zero gol in otto partite.

Il momento drammatico del Valencia ha messo in luce le sfide che il club deve affrontare, non solo in campo ma anche nella gestione dei giocatori. La squadra dovrà trovare una soluzione per aiutare Duro a trovare la sua forma migliore, altrimenti il problema potrebbe diventare un punto di forza per i rivali. La stagione è appena iniziata, ma per il Valencia, il gol fallito di Duro potrebbe diventare un ricordo che non passerà facilmente.