Alex de Minaur propone regole per velocizzare il tennis: cronometro e un solo lancio di palla

Alex de Minaur, numero otto del mondo, ha presentato due idee durante un’intervista a Shanghai, che potrebbero modificare il ritmo del tennis. La sua proposta, che ha suscitato interesse nel circuito, prevede l’introduzione di un cronometro tra la prima e la seconda di servizio, nonché il divieto di ripetere il lancio di palla. De Minaur ha spiegato che tali cambiamenti potrebbero ridurre le routine e le pause al servizio, rendendo il gioco più dinamico e meno prevedibile.

Un cronometro per velocizzare il ritmo

De Minaur ha sottolineato che il cronometro tra la prima e la seconda di servizio potrebbe evitare le pause eccessive, permettendo ai giocatori di concentrarsi meglio sul loro servizio. Secondo l’australiano, questa misura potrebbe anche ridurre il tempo di preparazione, rendendo il gioco più fluido. “Mi sembrerebbe una buona idea introdurre un cronometro tra prima e seconda di servizio, stabilendo un tempo che non si possa superare”, ha detto De Minaur. L’idea è supportata dall’idea che un tempo limitato potrebbe spingere i giocatori a migliorare la loro precisione e la loro concentrazione.

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Un solo lancio di palla: un cambiamento radicale

La seconda proposta di De Minaur, tuttavia, potrebbe essere più controversa. L’australiano ha suggerito di permettere un solo lancio di palla, con la conseguenza che un errore nel lancio sarebbe considerato un fallo. “È da molto tempo che lo dico: personalmente introdurrei un’altra regola, permetterei un solo lancio di palla. Una volta che la lanci, devi servire, qualunque cosa accada”, ha spiegato. Questa regola, se introdotta, potrebbe ridurre le routine e le ripartenze da zero, rendendo il servizio più decisivo e meno prevedibile.

De Minaur ha anche sottolineato che questa misura potrebbe migliorare la precisione del gesto iniziale, rendendo il servizio più importante e meno dipendente da errori di lancio. “La precisione del gesto iniziale diventerebbe ancora più decisiva e la routine non potrebbe più essere ripetuta a piacere”, ha aggiunto. L’idea, se implementata, potrebbe portare a un cambiamento significativo nel modo in cui i giocatori si preparano al servizio. Nonostante le proposte siano state presentate come idee personali, De Minaur ha chiarito che non sono state ancora annunciate modifiche al regolamento. Tuttavia, il messaggio è chiaro: il tennis potrebbe beneficiare di una riduzione delle attese e di una maggiore velocità nel gioco. La proposta di De Minaur ha suscitato interesse nel circuito, ma restano da valutare le implicazioni pratiche e le reazioni dei giocatori e degli organizzatori.