Herbert Schoenhuber, il medico che ha salvato Sofia Goggia e ora cura Jannik Sinner

Herbert Schoenhuber, il medico che ha salvato la carriera di Sofia Goggia, è ora al centro dell’attenzione per la sua nuova missione: curare il ginocchio destro di Jannik Sinner. L’annuncio, fatto da un articolo del 12 ottobre 2026, ha suscitato interesse nel mondo dello sport, soprattutto per il legame tra il medico e due atleti di alto livello. La scelta di Sinner, che ha deciso di affidare il proprio infortunio a Schoenhuber, ha il sapore di un cerchio che si chiude, dopo un passato di successi e interventi decisivi.

Un percorso di successi e recupero

Il nome di Herbert Schoenhuber è legato a diversi episodi di recupero e successo negli sport invernali. Tra i più significativi c’è il caso di Sofia Goggia, la campionessa bergamasca che, nel gennaio 2022, si è infortunata gravemente a Cortina d’Ampezzo. La caduta, che sembrava compromettere la sua partecipazione ai Giochi invernali, ha visto Schoenhuber intervenire con una diagnosi rapida e precisa. L’analisi ha escluso la rottura completa del legamento crociato, aprendo una finestra di possibilità. Con un protocollo di terapia e riabilitazione calibrato sui tempi di una gara già in calendario, Goggia è riuscita a tornare in pista e a conquistare l’argento a Pechino, un risultato che ancora oggi sembra sfidare la logica clinica.

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La scelta di Sinner di affidare il proprio ginocchio destro a Schoenhuber, dopo un infortunio che ha costretto il tennista altoatesino a interrompere la stagione, è una scelta che racconta una maturità non comune. Sinner, che convive con una tendinopatia, ha preferito chiudere in anticipo la stagione e puntare tutto su un recupero completo in vista del 2027. Questa scelta, che sembra mirare a proteggere gli anni a venire, ha il sapore di una fiducia totale nel metodo di Schoenhuber, un medico con un curriculum che attraversa la storia dello sci azzurro e include nomi come Alberto Tomba.

Un metodo basato sull’esperienza

Schoenhuber, cofondatore del centro Physioclinic di Milano e per anni responsabile della commissione medica della FISI, ha dimostrato una capacità unica nel distinguere ciò che è davvero irreparabile da ciò che si può governare. Il suo approccio, costruito sulle esigenze dell’atleta, ha portato risultati significativi, come il caso di Goggia. Ora, con Sinner, il medico si trova a fronteggiare un nuovo sfida, ma con una storia di successi alle spalle. La scelta di Sinner non è casuale: il tennista, che ha conservato un ricordo speciale dello sci alpino, ha trovato in Schoenhuber un medico che conosce il suo passato e le sue esigenze. Il legame tra i due atleti e il medico è un esempio di come il recupero possa diventare un punto di svolta, non solo per la salute, ma anche per la carriera.

Il metodo di Schoenhuber si basa su diagnosi precise e su un piano di recupero personalizzato.

Il caso di Goggia ha dimostrato come la fiducia nel medico possa trasformare un infortunio in un successo. Sinner, con la sua scelta, ha riproposto la stessa strategia, puntando su un recupero completo e su un futuro senza compromessi. La decisione di chiudere la stagione in anticipo, pur sacrificando alcuni risultati immediati, è una prova di maturità e di lungimiranza.

La scelta di Sinner riflette una strategia a lungo termine, non solo un bisogno di recupero.

Il ruolo di Schoenhuber, dunque, non è solo quello di medico, ma di guida per un percorso che unisce la scienza al talento. Il suo lavoro con Goggia e con Sinner rappresenta un’altra pagina di successo nella sua carriera, un’altra testimonianza del valore del recupero nel mondo dello sport.