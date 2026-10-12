Quando a Muñiz Ruiz un tirón di pelo non le pareció rossa

Un episodio di calcio che ha scatenato un dibattito su come venga applicata la regola della violenza nel gioco. Alejandro Muñiz Ruiz, un arbitro spagnolo, ha visto due episodi simili ma con decisioni diverse: un tirone di pelo a Neyou da parte di Dani Rodríguez, e un altro a Saliba da parte di Vinícius. Nella prima occasione, l’arbitro ha scelto di mostrare una cartina gialla, mentre nella seconda, dopo un controllo del VAR, ha deciso di espellere Vinícius. Questo contrasto ha suscitato molte discussioni, soprattutto perché entrambi gli episodi coinvolgono azioni simili ma con esiti diversi.

La regola non è cambiata, ma il criterio sì

La Regola 12 del regolamento calcistico stabilisce che un’azione è considerata violenta se un giocatore usa o intende usare forza eccessiva o brutalità contro un avversario quando non gli sta disputando il pallone. Non si tratta quindi di un’automatismo: la decisione dipende da una valutazione soggettiva. In entrambi i casi, Muñiz Ruiz ha visto azioni simili, ma ha applicato criteri diversi. Questo ha portato a una decisione contraddittoria, che ha suscitato reazioni forti, soprattutto in ambito internazionale.

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Un nuovo manuale chiarisce i parametri

Il CTA, l’organismo che supervisiona le regole del calcio, ha recentemente presentato un nuovo manuale, il CARD, che cerca di rendere più esplicite le linee guida per valutare la violenza. Secondo il documento, i fattori da considerare includono l’intensità dell’azione, il gesto effettuato, la zona di impatto, la forza utilizzata e il rischio generato. Questo manuale ha reso più chiaro il criterio di valutazione, ma non ha creato una norma automatica come “tirone di pelo = espulsione”. L’obiettivo è stato di rendere più concreto il giudizio, non di standardizzare le decisioni.

Il caso di Vinícius ha suscitato un dibattito internazionale, soprattutto perché l’azione è stata valutata come violenta e ha portato all’espulsione. Tuttavia, il precedente con Dani Rodríguez ha mostrato che, in condizioni simili, l’arbitro ha scelto una decisione diversa. Questo ha messo in luce la soggettività del giudizio e ha sollevato domande su come si possa garantire una maggiore coerenza nelle decisioni arbitrali. La situazione ha anche suscitato reazioni da parte dei giocatori e dei tifosi, che hanno espresso preoccupazione per la consistenza delle decisioni. In particolare, il caso di Vinícius ha avuto un impatto significativo, tanto che il VAR ha confermato la decisione di espulsione, indicando che l’azione era considerata violenta. Tuttavia, il contrasto con il precedente ha reso evidente come il giudizio dipenda da una serie di fattori che non sempre sono chiari o uniformi.

Nonostante le discussioni, il CTA ha chiarito che non è stato creato un’automatismo per il tirone di pelo, ma è stato reso più esplicito il criterio per valutarne la gravità. Questo ha portato a una maggiore concrezione, ma non a una standardizzazione totale. Il caso di Muñiz Ruiz rimane un esempio di come le decisioni arbitrali possano variare, anche quando gli episodi sembrano simili. La situazione ha anche sollevato domande su come si possa migliorare la coerenza delle decisioni, soprattutto in contesti internazionali. Molti hanno chiesto se sia possibile introdurre un sistema più uniforme per valutare le azioni violente, ma il CTA ha sottolineato che il focus è stato su una maggiore chiarezza, non su una standardizzazione totale. Il caso di Vinícius e Dani Rodríguez rimane un esempio di come le decisioni arbitrali possano variare, anche quando gli episodi sembrano simili.

Nonostante le discussioni, il CTA ha chiarito che non è stato creato un’automatismo per il tirone di pelo, ma è stato reso più esplicito il criterio per valutarne la gravità. Questo ha portato a una maggiore concrezione, ma non a una standardizzazione totale. Il caso di Muñiz Ruiz rimane un esempio di come le decisioni arbitrali possano variare, anche quando gli episodi sembrano simili. La situazione ha anche sollevato domande su come si possa migliorare la coerenza delle decisioni, soprattutto in contesti internazionali. Molti hanno chiesto se sia possibile introdurre un sistema più uniforme per valutare le azioni violente, ma il CTA ha sottolineato che il focus è stato su una maggiore chiarezza, non su una standardizzazione totale. Il caso di Vinícius e Dani Rodríguez rimane un esempio di come le decisioni arbitrali possano variare, anche quando gli episodi sembrano simili.