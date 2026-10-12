Raphinha non viaggia a Istanbul per il match contro il Galatasaray

Raphinha non viaggia a Istanbul per il match del Barça contro il Galatasaray, come annunciato da Hansi Flick venerdì scorso. Il brasiliano non è stato incluso nella lista dei convocati per la partita in programma martedì, un impegno che aveva già escluso il giocatore. L’obiettivo del tecnico è garantire la massima sicurezza al calciatore, dopo i problemi di infortuni che lo hanno colpito in precedenti ritorni in campo. Il Barça ha deciso di non farlo viaggiare, preferendo un approccio prudente per evitare sorprese.

Precauzione per evitare infortuni

Il piano del club è che i giocatori dormano a Istanbul e si allenino in città turca prima di tornare a Barcellona mercoledì. Questa strategia mira a ridurre i rischi di infortuni, soprattutto dopo l’esperienza della scorsa stagione, in cui il ritorno di Raphinha si è rivelato problematico. Il calciatore ha subito due infortuni aggiuntivi dopo il suo rientro, e il tecnico non vuole correre alcun rischio. L’approccio è stato condiviso con il giocatore, che ha accettato di non prendere parte ai prossimi due match, incluso quello del sabato contro il Getafe.

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La decisione del Barça è stata condivisa con Raphinha e ha trovato il suo consenso.

La lista dei convocati del Barça

La squadra del Barça ha reso nota la lista dei giocatori convocati per il match contro il Galatasaray. Tra i nomi presenti ci sono Joan García, Koundé, Pedri, Rodri, Gavi e Lamine Yamal, tra gli altri. Raphinha e De Jong non sono stati inclusi, confermando l’impegno del club a mantenere la prudenza. Il prossimo match del Barça sarà il sabato contro il Betis, dopo il match di martedì a Istanbul.

Il tecnico ha spiegato che, se il match fosse stato il Clásico, Raphinha avrebbe potuto giocare, ma tenendo contano del rivale e dei compromessi futuri, hanno preferito agire con cautela. L’obiettivo è mantenere la salute del calciatore e garantire prestazioni stabili nel corso della stagione. La decisione ha trovato il consenso del giocatore, che ha accettato di non prendere parte a due partite consecutive, dimostrando collaborazione con il club. La squadra non tornerà a Barcellona dopo il match, per evitare eventuali infortuni durante il viaggio di ritorno. I giocatori si concentreranno sull’allenamento in città turca, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per il prossimo match contro il Betis. La strategia del Barça sembra mirata a bilanciare la competitività con la salute dei giocatori, un aspetto che ha guadagnato importanza dopo i problemi del passato.

Il Barça ha scelto di non correre rischi con Raphinha, anche se il calciatore avrebbe potuto giocare in alcuni casi.