Raphinha out per il Barça, Joan García in lista

Raphinha non si è allenato e sembra quasi certo di non giocare nella prossima partita del Barça contro il Getafe, in programma sabato. L’attaccante brasiliano, che ha subito un infortunio al legamento durante il Mondiale, continua a non essere in grado di riprendere il ritmo di competizione. Non ha partecipato alle sessioni di allenamento e non è stato incluso nella lista dei giocatori disponibili per il match. Al contrario, Joan García, che aveva subito un edema alla coscia durante la convocazione con la squadra nazionale, si è allenato in modo regolare e si presenta come una valida alternativa per Flick.

Lesioni e disponibilità dei giocatori

Il Barça ha confermato le assenze per infortuni di Roony, Christensen e De Jong. Raphinha, pur essendo stato visto in gruppo negli ultimi giorni, non ha mostrato un ritmo competitivo sufficiente per essere incluso nella lista. Il giocatore continua a lavorare in modo individuale e personalizzato in palestra per superare l’edema al muslo destro, subito durante la sua partecipazione con la nazionale brasiliana. Non ha partecipato alle sessioni di allenamento del venerdì e sembra quasi certo di non giocare nella prossima partita.

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Joan García si è allenato regolarmente e si presenta come alternativa valida per Flick.

Joan García, invece, si è allenato in modo regolare e si presenta come una valida opzione per Flick. Il portiere catalano ha superato le problematiche alla coscia destra, subite durante il match contro il Racing, e si è rivelato disponibile per la partita contro il Getafe. Allo stesso tempo, il tecnico tedesco ha indicato altre alternative come Dani Olmo e Hamza Abdelkarim, che potrebbero entrare in gioco nel caso di un’assenza di Raphinha.

Le alternative di Flick e la situazione del Barça

Il tecnico del Barça ha espresso la sua fiducia in Joan García e ha indicato altre opzioni per sostituire Raphinha. L’attaccante brasiliano, però, non sembra destinato a giocare e il tecnico non ha espresso alcuna speranza di vederlo in campo. Il club dovrà trovare una soluzione per il problema di infortunio e potrebbe dover fare affidamento su giocatori come Dani Olmo o Hamza Abdelkarim.

Il Barça dovrà affrontare la partita con un roster limitato a causa delle assenze.

Il Barça, in attesa del match contro il Getafe, dovrà fare i conti con l’assenza di Raphinha e con le condizioni di alcuni giocatori. La squadra, pur con le limitazioni, si prepara al confronto con un roster che include giocatori in forma e disponibili. Joan García, in particolare, sembra essere una solida opzione per il tecnico e potrebbe giocare un ruolo importante nella prossima partita. La situazione del Barça rimane complessa, ma con la disponibilità di giocatori come Joan García e le alternative di Flick, la squadra potrebbe affrontare il match contro il Getafe con un roster competitivo. Il prossimo passo sarà l’allenamento e la preparazione per la partita, che si terrà sabato. Raphinha, però, non sembra destinato a giocare e il club dovrà trovare una soluzione per il problema di infortunio.