Giulia Arpino out agli ottavi di finale, sciabolatrici azzurre in difficoltà a Coppa del Mondo

Giulia Arpino ha concluso la sua partecipazione agli ottavi di finale della Coppa del Mondo di scherma, specialità sciabola femminile, dopo un percorso in cui ha mostrato momenti di brillantezza ma non ha potuto superare la forte avversaria tedesca Larissa Eifer. La scherma azzurra, in particolare le sciabolatrici, ha visto pochi guizzi durante la manifestazione, che si è svolta a Il Cairo, capitale egiziana teatro della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026-2027. La squadra italiana, guidata dal Commissario Tecnico Andrea Aquili, ha visto diverse atlete impegnarsi in gare impegnative, ma con risultati non sufficienti a portarle avanti.

Arpino e Battiston in campo, ma non basta

Giulia Arpino, in forza alle Fiamme Rosse, ha iniziato il suo cammino con un successo netto contro la padrona di casa Attia, vincendo con un punteggio di 15-6. Successivamente, ha affrontato un derby contro Michela Battiston, con cui ha lottato fino all’ultima stoccata, ma ha perso per 15-14. La sconfitta contro la tedesca Larissa Eifer, che ha dominato con un punteggio di 15-5, ha chiuso la sua partecipazione agli ottavi di finale. Michela Battiston, invece, ha raggiunto il diciassettesimo posto, mentre le altre azzurre si sono classificate più indietro.

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Un gruppo di atlete in difficoltà

Le altre sciabolatrici azzurre hanno visto risultati non brillanti. Mariella Viale si è fermata al trentanovesimo posto, mentre Alessia Di Carlo ha concluso al quarantaduesimo. Chiara Mormile, Rebecca Gargano e Manuela Spica hanno raggiunto rispettivamente i quarantaquattresimi, cinquantesimi e cinquantaduesimi posti. La squadra italiana ha mostrato una certa resistenza, ma non ha potuto sfruttare al meglio le sue opportunità. Il Commissario Tecnico Andrea Aquili ha a disposizione un team di supporto composto da Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili, che continueranno a lavorare per migliorare le prestazioni future.

Domani, domenica 15 novembre, sarà il giorno dedicato alla prova a squadre, un’altra occasione per testare le capacità delle squadre azzurre. Per gli uomini, invece, saranno in campo Cosimo Bertini, Matteo Neri, Leonardo Reale e Pietro Torre. L’esperienza di questa tappa della Coppa del Mondo rappresenta un’importante occasione per valutare le potenzialità e le aree di miglioramento delle atlete e degli atleti italiani.

La squadra azzurra ha visto un percorso in cui le atlete hanno dato il loro meglio, ma non hanno potuto sconfiggere le avversarie più forti. La partecipazione di Giulia Arpino, pur non conclusa con un risultato positivo, ha rappresentato un momento di orgoglio per l’Italia. Il lavoro del Commissario Tecnico Andrea Aquili e del team di supporto continuerà a essere fondamentale per migliorare le prestazioni future. La Coppa del Mondo 2026-2027 rappresenta un’importante occasione per le atlete azzurre, che dovranno affrontare sfide sempre più complesse. La partecipazione di Giulia Arpino e delle altre sciabolatrici ha dimostrato la forza e la determinazione del team italiano, ma anche le difficoltà che devono ancora essere superate.