Juventus: prestiti di Joao Mario, Miretti, Adzic e David, 60 milioni in vista per il bilancio

La Juventus monitora con attenzione il rendimento di Joao Mario, Fabio Miretti, Vasilije Adzic e Jonathan David, quattro giocatori in prestito che potrebbero portare in dote 60 milioni. I quattro, dopo aver capito di non essere nei piani di Luciano Spalletti, hanno lasciato Torino con l’obiettivo di rilanciarsi altrove. La società toscana, che ha già sborsato 2 milioni per ciascuno, spera di poterli rilevare al termine dell’annata, incamerando risorse fondamentali per il bilancio.

Le cessioni in vista

Joao Mario, il terzino portoghese, si è trasferito alla Fiorentina, mentre Miretti, il centrocampista 23enne, è in prestito al Besiktas. Adzic, il trequartista montenegrino, ha accettato la corte del Sassuolo, e David, l’attaccante, ha proseguito la sua carriera all’Atletico Madrid. I quattro, al termine della stagione, potrebbero essere ceduti a titolo definitivo, permettendo alla Juventus di incamerare 60 milioni, un importo strategico per il bilancio. Joao Mario, in particolare, ha vissuto una stagione dai molteplici volti. Inizialmente titolare sotto la gestione di Fabio Grosso, è poi sceso indietro nelle gerarchie con l’arrivo di Paolo Vanoli. Nelle ultime tre partite prima della sosta, ha giocato dall’inizio segnalandosi tra i giocatori più in forma della rosa. Il 26enne portoghese, però, ha dovuto adattarsi a un ruolo diverso, spostato a sinistra dopo l’uscita di Viery, che ha mostrato limiti tattici.

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La Juventus punta a trasformare i prestiti in cessioni a titolo definitivo.

Le opportunità per la squadra

La Juventus, con l’obiettivo di rafforzare il bilancio, spera di poter trasformare i prestiti in cessioni a titolo definitivo. Per Joao Mario, la società toscana ha già investito 2 milioni e potrebbe rilevarne il cartellino versando 10 milioni. Miretti, invece, non ha ancora imporsi a causa di infortuni, ma il Besiktas ha la facoltà di riscattarlo per 13 milioni. La sensazione è che una decisione definitiva verrà presa a primavera.

Adzic, dal canto suo, ha iniziato l’avventura in Emilia nel migliore dei modi, segnando tre reti in 13 giorni, tra cui una decisiva contro la retroguardia di Spalletti. Pur essendo stato coinvolto nella striscia di risultati negativi dei neroverdi, la fiducia nei confronti del giocatore è piena. Roberto D’Aversa, nuovo allenatore, avrà il compito di rimettere in carreggiata la squadra e favorire la rinascita del talento classe 2006 che il Sassuolo potrebbe acquistare a 12 milioni.

Per quanto riguarda David, il rischio è che si possa andare ad un caso-Nico Gonzalez bis. L’attaccante, infatti, è scivolato indietro nelle preferenze dell’Atletico Madrid alle spalle di Julian Alvarez e Alexander Sørloth. Il 26enne statunitense, ad inizio settembre, aveva segnato tre gol di fila contro la Real Sociedad, l’Osasuna e il Real Madrid, ma ora le gerarchie si sono consolidate, con David sorpassato anche da Lee Kang-In. In ballo, per la Juve, ci sono 25 milioni. La Juventus, con l’obiettivo di rafforzare il bilancio, spera di poter trasformare i prestiti in cessioni a titolo definitivo. I quattro giocatori, se ceduti, potrebbero portare in dote 60 milioni, un importo strategico per il bilancio. La società toscana, con l’obiettivo di rafforzare il bilancio, spera di poter trasformare i prestiti in cessioni a titolo definitivo.