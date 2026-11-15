Juventus, Yildiz slitta il rientro: torna nel 2027? Le condizioni del giocatore

La Juventus ha dovuto posticipare il rientro di Kenan Yildiz, il giocatore turco che si è sottoposto a un intervento chirurgico al piede sinistro il 31 agosto scorso. Secondo quanto riportato da La Stampa, il fantasista potrebbe tornare in campo solo nel 2027, dopo un recupero più lungo del previsto. L’ipotesi di un ritorno a dicembre, come aveva annunciato il giocatore, appare al momento ottimistica, ma la squadra preferisce procedere con cautela per evitare rischi. Il recupero ha richiesto più tempo del previsto, e la Juventus valuta con attenzione ogni opzione per il suo ritorno.

Recupero a rilento, il piano di rientro

Dopo l’osteosintesi della frattura della base del quinto metatarso, Yildiz aveva previsto un periodo di recupero di tre mesi. Tuttavia, il processo si è dimostrato più lungo del previsto. Il giocatore è rimasto a lungo costretto alle stampelle e ha iniziato a lavorare in modo stabile nel centro sportivo bianconero solo da una decina di giorni. Il percorso di riatletizzazione è iniziato, ma il rientro in gruppo è previsto almeno per un mese. La Juventus spera che il giocatore possa tornare in campo prima del 2027, ma per ora non ci sono certezze.

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Due versioni sul rientro: ottimismo e prudenza

Secondo le informazioni in circolazione, ci sono due versioni sul possibile rientro di Yildiz. La prima, ottimistica, prevede un ritorno contro il Monza il 14 dicembre, mentre un’altra ipotesi si orienta verso un ritorno più tardi, probabilmente a inizio gennaio, quando la squadra affronterà Bologna, Torino e Inter. La partita contro la Roma, prevista a metà novembre, sembra a rischio, ma la Juventus valuta con attenzione ogni opzione per garantire la piena preparazione del giocatore.

Il giocatore, che ha espresso la sua volontà di tornare a dicembre, ha ricevuto supporto da parte della squadra, ma la decisione finale dipende dal progresso del recupero. La Juventus, pur desiderosa di vedere Yildiz in campo, preferisce non correre rischi e aspettare che il giocatore sia completamente pronto. Il piano di rientro è in fase di definizione, ma per il momento non ci sono date certe.

Il recupero di Yildiz rappresenta un momento cruciale per la Juventus, che cerca di mantenere la sua competitività nella seconda parte della stagione. Il giocatore, pur essendo un elemento chiave per la squadra, non può essere messo sotto pressione. La squadra continuerà a monitorare la sua condizione e a valutare ogni opzione per il suo ritorno, sperando in un esito positivo nel 2027. La situazione di Yildiz ha suscitato interesse tra i tifosi e i media, che seguono con attenzione ogni sviluppo. La Juventus, pur non volendo anticipare date, ha espresso la sua disponibilità a valutare ogni opzione per il ritorno del giocatore. Il tempo sembra essere il fattore decisivo per il suo rientro, e la squadra non si affretta a prendere decisioni.