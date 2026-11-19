La relazione tra Risto Mejide e Natalia Almarcha sembra attraversare un momento di tensione, dopo che alcune voci di gossip hanno sostenuto che la coppia avrebbe interrotto la loro convivenza. Il presentatore spagnolo, però, ha categoricamente negato la notizia, scagliando un forte attacco contro chi ha diffuso le informazioni. “Se os va a caer la cara de vergüenza”, ha detto, riferendosi a chi ha alimentato la voce. La situazione, però, non è semplice: si parlano di due versioni diverse per spiegare la crisi, e la relazione dei due ha sempre avuto alti e bassi.

Due versioni per spiegare la crisi

Secondo una delle versioni, il problema sarebbe legato alla distanza geografica tra i due. Risto Mejide è basato a Madrid, mentre Natalia Almarcha vive a Valencia. Secondo la collaboratrice del programma, Marta Riesgo, il problema è che la farmacéutica sarebbe stanca di dover sempre spostarsi. La decisione, ha detto, è “irrevocabile”, e le conseguenze sarebbero definitive. Altra versione, invece, parla di un triangolo amoroso, con un’altra donna coinvolta. “La vertiente B me dice che questa persona ha giocato a un’altra banda, che c’è un’altra donna nel triangolo”, ha commentato Marta Riesgo.

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La collaboratrice del programma ha anche aggiunto che “certi messaggi hanno fatto esplodere la relazione”, ma non si sa se si riferisca a un episodio specifico o a una serie di fattori. La relazione tra i due, però, non è nuova alle tensioni: i media specializzati hanno segnalato che la loro storia ha sempre avuto alti e bassi. La situazione, per ora, resta in sospeso, e le dichiarazioni del presentatore lasciano intendere che non è una semplice rottura, ma una decisione definitiva.

La reazione di Risto Mejide

Risto Mejide, però, ha respinto le voci con forza. Su Instagram, ha scritto: “Seguid inventando, que como yo cuente la verdad se os va a caer la cara de vergüenza”. La sua reazione non è stata una semplice negazione, ma un attacco diretto a chi ha diffuso le notizie. La relazione tra i due, però, non è nuova alle tensioni: i media specializzati hanno segnalato che la loro storia ha sempre avuto alti e bassi.

La fama di Risto Mejide e Natalia Almarcha, però, non è mai stata solo legata al loro rapporto personale. I due sono noti per la loro presenza in televisione e per le loro collaborazioni in programmi di successo. La loro relazione, però, ha sempre suscitato interesse, e ora, con le voci di rottura, si riaffaccia al centro dell’attenzione. Per il momento, però, la verità resta in sospeso, e la loro storia potrebbe continuare a essere un tema di dibattito tra i fan e i media.

Risto Mejide e Natalia Almarcha in crisi

Due versioni per spiegare la rottura

La reazione del presentatore

La relazione tra i due ha sempre avuto alti e bassi

Le dichiarazioni del presentatore lasciano intendere una decisione definitiva