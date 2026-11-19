Fernando Alonso ha annunciato la sua partecipazione al Rally del Sahara 2027 con Aston Martin, un progetto che rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera. L’annuncio è arrivato durante una conferenza stampa a Las Vegas, dove l’esperto pilota ha spiegato le motivazioni e le sfide che attendono in questa nuova avventura. Nonostante la sua priorità rimanga la Formula 1, Alonso ha riconosciuto che il Dakar, pur essendo un evento estremo, offre un’esperienza unica e un’opportunità di crescita. L’obiettivo non è vincere, ma imparare e affinare le sue capacità in un ambiente completamente diverso.

Un’esperienza di adattamento

Alonso ha sottolineato che il Dakar è un’esperienza che richiede una preparazione intensa e una capacità di adattamento senza precedenti. “Lo che recuerdo del Dakar è il dolore di testa, non puoi parpadeggiare per quattro o cinque ore”, ha detto, riferendosi alla concentrazione estrema necessaria per affrontare le sfide del rally. L’atleta ha spiegato che, a differenza della Formula 1, dove si ripete un circuito e si può pianificare ogni mossa, nel Dakar ogni metro è nuovo e richiede improvvisazione. “Dada mi trayectoria, el desafío es mayor que para alguien que no se ha formado en esta disciplina”, ha aggiunto, mettendo in evidenza la difficoltà del progetto.

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Un’alleanza con Aston Martin

La decisione di partecipare al Dakar 2027 è stata resa possibile grazie all’alleanza con Aston Martin, che ha visto l’ingresso del pilota in una categoria diversa ma affascinante. “Mi compañero de equipo actual, Sébastien Loeb, è probabilmente il miglior piloto di rally della storia”, ha commentato Alonso, riconoscendo l’esperienza e la competenza del suo compagno. Loeb, pur non avendo vinto il Dakar, è considerato uno dei migliori piloti di rally, e la sua collaborazione potrebbe essere un’importante risorsa per Alonso. L’atleta ha anche sottolineato che, nonostante la preparazione limitata, il progetto è visto come un investimento per il futuro.

Alonso ha spiegato che la sua partecipazione al Dakar non è un’alternativa alla Formula 1, ma un’aggiunta a essa. “Al seguir en la F1, siempre será mi prioridad, pero al ser en enero, el Dakar me encajaba algo mejor”, ha detto, riconoscendo che il timing del rally, che si svolge a gennaio, si sposa meglio con la sua agenda. L’atleta ha anche sottolineato che il progetto è stato discusso con Prodrive e con il team di Aston Martin, che ha accolto con entusiasmo l’idea. “Estuvieron encantados. Saben che necesito conducir algo… Piloto todas las semanas, varias cosas”, ha aggiunto, riferendosi alla sua abitudine di guidare diversi tipi di vetture.

Nonostante la sua passione per la Formula 1, Alonso ha riconosciuto che il Dakar rappresenta un’esperienza unica. “Me encanta competere. Me apasiona pilotar coches de carreras: pisas el acelerador y sientes la potencia; pisas el freno e experimentas la deceleración”, ha detto, spiegando come le sensazioni del rally siano diverse rispetto a quelle della Formula 1. L’atleta ha anche sottolineato che, nonostante la preparazione limitata, è pronto a affrontare il progetto. “Intentaré probarme en la primera semana y, con suerte, competir en la segunda”, ha concluso, mostrando ottimismo e determinazione.

La sua partecipazione al Dakar 2027 è vista come un investimento per il futuro. L’atleta ha spiegato che, nonostante la preparazione limitata, il progetto è visto come un’opportunità per imparare e affinare le sue capacità in un ambiente completamente diverso. “Lo que no controlo del todo es la velocidad a la que me acerco a los peligros”, ha detto, riconoscendo che la velocità di risposta potrebbe essere un fattore cruciale. L’atleta ha anche sottolineato che, grazie al suo copiloto Marc Coma, è in grado di affrontare le sfide del rally con maggiore sicurezza.