Un giocatore del fútbol ecuadoriano è stato squalificato per otto anni per aver lanciato una pietra a un arbitro durante una partita. L’episodio, avvenuto il 17 ottobre 2026, ha causato lesioni gravi all’arbitro e ha portato a una decisione severa da parte della FEF. Il giocatore, John Michel Perlaza Salas, è stato squalificato fino al 19 ottobre 2034, con l’obiettivo di prevenire ulteriori comportamenti aggressivi nel settore sportivo.

Episodio durante un match di terzo livello

La violenza ha avuto luogo durante un incontro del torneo di terzo livello, l’Ascenso Social, tra i team Ciudad de Yantzaza e Río Aguarico, nella terza giornata del Gruppo D. Il giocatore Perlaza, seduto sul banco degli ospiti, ha lanciato una pietra che ha colpito il volto dell’arbitro asistente Lenin Giovanni Ojeda Núñez. L’incidente ha causato un intervento immediato, con l’arresto del match e l’ospitalizzazione dell’arbitro, che è stato sottoposto a intervento chirurgico.

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Una squalifica estrema per un atto grave

La Federazione Ecuatoriana di Fútbol ha emesso una squalifica di otto anni, una misura estrema che riflette la gravità dell’atto. La decisione è stata presa in base alle regole del settore, che prevedono sanzioni severe per comportamenti violenti nei confronti degli arbitri. La squalifica è valida fino al 19 ottobre 2034, e mira a prevenire futuri episodi di violenza. Perlaza Salas, un giocatore del team Río Aguarico, è stato sottoposto a un’indagine interna e la sua condanna è stata approvata senza contestazioni. L’incidente ha suscitato reazioni forti nel mondo del fútbol ecuadoriano, con l’emergere di preoccupazioni per la sicurezza degli arbitri. La FEF ha ribadito il suo impegno a garantire un ambiente di gioco sicuro e rispettoso. L’episodio ha messo in luce i rischi di comportamenti aggressivi e la necessità di una maggiore vigilanza da parte delle istituzioni sportive. La squalifica di Perlaza Salas non è solo una punizione, ma anche un messaggio chiaro per il settore. La squalifica è una misura estrema ma necessaria per mantenere l’integrità del fútbol ecuadoriano. L’incidente ha anche sollevato dibattiti su come gestire le contestazioni in modo più costruttivo e sicuro. La FEF ha già adottato misure per migliorare la formazione degli arbitri e la gestione delle contestazioni durante i match.

John Michel Perlaza Salas squalificato per otto anni

Episodio avvenuto il 17 ottobre 2026

Arbitro ferito e sottoposto a intervento chirurgico

Squalifica valida fino al 19 ottobre 2034

La decisione della FEF ha suscitato reazioni da parte di giocatori, allenatori e tifosi, che hanno espresso solidarietà all’arbitro e condannato l’atto di Perlaza Salas. L’episodio ha anche sollevato dibattiti su come gestire le contestazioni in modo più costruttivo e sicuro. La squalifica di otto anni rappresenta una misura estrema, ma necessaria per mantenere l’integrità del fútbol ecuadoriano.