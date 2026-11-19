George Russell, pilota della Mercedes, ha espresso la sua determinazione a chiudere la stagione 2026 in maniera solida, sottolineando il suo ottimo passato al Gran Premio di Las Vegas. “Voglio chiudere l’annata in maniera solida. A Las Vegas ho sempre fatto bene”, ha dichiarato il pilota inglese, in un’intervista con i media durante il weekend del Gran Premio di Las Vegas. La gara, che si terrà a partire da venerdì 20 novembre, rappresenta un’occasione per Russell per provare a migliorare la sua posizione nella classifica generale, dopo una stagione iniziata con l’obiettivo di vincere il titolo e proseguita con un morale in declino.

Un’occasione per recuperare

La gara di Las Vegas potrebbe rappresentare una grande chance per Russell, che mira a concludere la stagione in seconda posizione. Dopo un inizio di anno con l’obiettivo di vincere il titolo, il pilota ha visto il suo morale calare nel corso delle gare. Tuttavia, Russell non intende mollare e vuole dimostrare la sua capacità di trovare la continuità che ha mancato nel 2026. “Sono entusiasta per queste ultime tre gare. Las Vegas è una pista che mi piace, in cui ho fatto bene in passato”, ha aggiunto, sottolineando la sua fiducia nella pista.

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Di solito, però, in piste di questo tipo, quando fa più fresco, sono quelle in cui tendo a fare meglio degli altri. Questo potrebbe essere un fattore chiave per il suo successo nel weekend di Las Vegas. La squadra, inoltre, ha espresso la sua fiducia nel pilota, che ha dimostrato di essere in grado di affrontare le sfide della stagione con determinazione.

La Mercedes e il nuovo motore

La Mercedes, che ha introdotto un nuovo motore per la stagione 2026, non lo utilizzerà per Russell. Il pilota ha spiegato che il vantaggio prestazionale del motore non è enorme, ma rappresenta un passo nella direzione che la squadra vuole prendere. “Siamo ovviamente fortunati con Mercedes perché ci sono otto piloti che usano la Power Unit, credo che 5-6 di loro stiano montando il turbo, io non lo monto solo perché significherebbe una penalità in fondo alla griglia, e Vegas è una pista dove ho corso bene in passato”, ha detto Russell, spiegando la sua scelta.

Il pilota ha anche sottolineato che, in piste di questo tipo, quando fa più fresco, tende a fare meglio degli altri. Questo potrebbe essere un fattore chiave per il suo successo nel weekend di Las Vegas. La squadra, inoltre, ha espresso la sua fiducia nel pilota, che ha dimostrato di essere in grado di affrontare le sfide della stagione con determinazione. La lotta per il titolo è in bilico, con Kimi Antonelli e la Mercedes che hanno già messo in cassaforte il titolo. Tuttavia, la lotta per chiudere l’anno da vice-campione del mondo è ancora aperta. Max Verstappen, leader della classifica, ha un vantaggio di 17 punti su Russell, ma il pilota inglese non intende mollare. “Voglio trovare la continuità che non ho mai avuto nel 2026”, ha concluso Russell, mostrando la sua determinazione a chiudere la stagione in maniera solida.