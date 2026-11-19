Il Finlandia Trophy 2026 si apre con un’attenzione particolare su Mao Shimada, la fenomenale pattinatrice giapponese, mentre nella danza tornano in campo i campioni olimpici in carica Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron. L’evento, che si svolgerà domani a Helsinki, rappresenta la quinta e penultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2026-2027, con un’importante novità: gli atleti russi sono stati esclusi a causa di restrizioni governative, un provvedimento che ha suscitato polemiche in diversi Paesi. La gara, che si terrà all’Helsinki Ice Hall, vedrà la partecipazione di atlete e atleti di alto livello, con un focus particolare su alcune figure chiave.

La sfida di Mao Shimada

Mao Shimada, la pattinatrice giapponese che ha dominato la stagione con vittorie consecutive, si presenta al Finlandia Trophy come una delle principali favorite. Dopo aver vinto a Skate Canada, la giovane atleta è motivata a rispondere alla prestazione di Ami Nakai, sua connazionale che ha registrato il miglior punteggio della stagione a Everett. Tra i suoi principali avversari si annoverano la campionessa d’Europa in carica Niina Petrokina (Estonia), la sudcoreana Haein Lee, e le compagne di squadra Rion Sumiyoshi e Rinka Watanabe. Nonostante la sua posizione di vantaggio, Shimada dovrà affrontare una competizione estremamente competitiva.

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La sua prestazione potrebbe decidere il destino della gara femminile.

La danza e i campioni olimpici

Nella danza, i favori del pronostico pendono dalla parte dei campioni olimpici in carica, Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron. La coppia francese, dopo un esordio iniziale da smussare visto ad Angers, dovrà dimostrare di poter alzare il livello e confermare la loro leadership. La loro partecipazione è attesa con interesse, soprattutto dopo la decisione di escludere gli atleti russi, che hanno rappresentato un’importante forza nel circuito internazionale. Accanto a loro, si segnala l’attenzione rivolta al francese Adam Siao Him Fa, trionfatore nell’appuntamento di casa, e all’estone Mihaal Selevko, che si presenta come un’altra figura di spicco. Il canadese Stephen Gogole v, invece, si affaccia come un’alternativa interessante. La competizione, tuttavia, sarà probabilmente dominata da atlete e atleti che hanno dimostrato una preparazione di alto livello, con un focus particolare su quelle che si giocano le qualificazioni alle Finals in Giappone.

La gara di domani sarà un momento cruciale per valutare le capacità delle principali candidate.

La specialità più danneggiata dall’esclusione dei russi è quella delle coppie d’artistico, che avevano tra i loro protagonisti la grande sfida interna tra Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov e Aleksandra Boikova-Dmitrii Kozlovskii. I canadesi Lia Pereira-Trennt Michaud, invece, si presentano con la strada spianata verso il trionfo. Tra i partecipanti si segnala anche l’azzurro Irma Caldara-Riccardo Maglio, alle prese con una serie di rivali di pari livello. In campo maschile, l’assenza di Evgenii Semenenko, atleta dotato di una grande capacità tecnica, potrebbe influire sulle dinamiche della gara.

Il Finlandia Trophy 2026 rappresenta un’occasione importante per valutare le capacità delle atlete e degli atleti che si preparano alle Finals in Giappone. Con un calendario intenso e una competizione altamente competitiva, il circuito ISU Grand Prix 2026-2027 si appresta a dare spettacolo e a mettere in luce le migliori figure del pattinaggio artistico. La gara di domani a Helsinki sarà un momento chiave per comprendere le dinamiche del momento e per individuare le prossime stelle del settore.