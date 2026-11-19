Daniil Medvedev ha commentato la sua sconfitta contro Carlos Alcaraz alle ATP Finals 2026, ammettendo che affrontare il campione spagnolo quando è in fiducia è estremamente difficile. Il russo, che ha perso in due set, ha riconosciuto che non è stato in grado di giocare una partita perfetta e che, per battere Alcaraz, è necessario sfruttare al massimo la potenza e togliere tempo al rivale. Medvedev ha espresso una visione realista della sua prestazione, senza cercare scuse o giustificazioni.

Difficoltà contro un rivale in forma

Medvedev ha sottolineato che Alcaraz, con la sua capacità di muoversi in ogni parte del campo e di utilizzare diversi colpi, rende la partita estremamente complessa. “Quando gli concedi tempo, ha a disposizione troppi colpi: può girarsi, giocare da qualsiasi parte del campo, ricorrere alle smorzate o attaccare la rete”, ha spiegato. L’atleta ha riconosciuto che, nonostante le sue capacità, non è riuscito a sfruttare al meglio le sue possibilità durante la partita.

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Non è facile battere un avversario in fiducia

Medvedev ha anche sottolineato che, quando Alcaraz è al massimo della sua forma, non è facile batterlo. “Ha praticamente conquistato tutti e quattro gli Slam, quindi non fa una grande differenza che il campo sia lento o veloce”, ha detto. Il giocatore ha riconosciuto che, nonostante le sue condizioni di gioco, non è riuscito a mantenere un livello costante e a servire in modo efficace, un aspetto che ha influenzato il risultato.

Impegno e lavoro come strada per il successo

Medvedev ha ribadito la sua convinzione che il duro lavoro e la costanza siano la strada privilegiata per raggiungere i risultati. “Sono sempre stato convinto che, se giochi bene e continui a lavorare duramente, prima o poi avrai la tua occasione”, ha affermato. L’atleta ha anche riconosciuto che, in tutte le partite perse quest’anno, c’è stato qualcosa che non ha fatto abbastanza bene, e che contro un avversario come Alcaraz è necessario fare di più. Nonostante la sconfitta, Medvedev ha espresso soddisfazione per la parte finale della stagione, che ha visto un miglioramento delle sue prestazioni. “La parte finale della stagione è stata molto positiva, quindi sono contento di chiudere l’anno con una buona posizione nel ranking”, ha concluso. L’atleta ha anche espresso l’intenzione di provare a finire bene il torneo, dimostrando una mentalità positiva e determinata.

Medvedev ha inoltre sottolineato l’importanza di alzare con costanza il livello delle prestazioni. “Lo stesso vale per tutte le altre partite che ho perso quest’anno: in ognuna c’è stato qualcosa che non ho fatto abbastanza bene”, ha detto. L’atleta ha riconosciuto che, quando è competitivo e al massimo della condizione, non è facile batterlo e può vincere tante partite. “Continuo semplicemente a ripetermi che devo alzare il mio livello, giocare un buon tennis e posso tornare a occupare posizioni molto alte in classifica”, ha aggiunto.

Medvedev ha anche parlato del suo ruolo nel torneo e delle sue prospettive future. “Naturalmente voglio anche provare a finire bene questo torneo”, ha concluso. L’atleta ha espresso una visione realista e determinata, riconoscendo i propri limiti ma anche le opportunità future. La sua analisi della partita contro Alcaraz rappresenta un momento di riflessione e crescita, che potrebbe portare a ulteriori successi nel futuro.