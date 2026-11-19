La Clásica Jaén si svolgerà il 15 febbraio 2027, con l’arrivo del ciclista spagnolo Alberto Contador tra i partecipanti della Gran Fondo. L’evento, organizzato in Andalusia, si svolgerà a Úbeda, tra i sentieri di olivi, e sarà l’epicentro di tre giorni di ciclismo, con gare per atleti di ogni livello. L’evento, che si inserisce nella stagione delle classiche, ha già visto partecipare i cinque vincitori del palmarés, tra cui il belga Michal Kwiatkowski e la britannica Erin Boothman, che si prepara a competere in una categoria più elevata.

Un evento che si rafforza nel tempo

La Clásica Jaén, promossa da una collaborazione tra la Diputación de Jaén e l’organizzazione sportiva, si conferma come uno degli eventi ciclistici più prestigiosi del periodo invernale. La quinta edizione della Gran Fondo Jaén Paraíso Interior si terrà il 13 febbraio, con un programma che include anche la Copa Jaén Paraíso Interior, categoria UCI 1.1, e una gara femminile juniores. L’organizzazione si aspetta di superare il migliaio di ciclisti e di avvicinarsi ai due mila iscritti, con un’attenzione particolare alla partecipazione di atleti di alto livello.

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La Gran Fondo si svolgerà tra i sentieri del Mar de Olivos, un’area riconosciuta per la sua bellezza e per la sua importanza nella cultura locale. L’evento, che si svolgerà in un ambiente naturale e suggestivo, offre anche un’occasione per i ciclisti amatoriali di provare i sentieri che i professionisti affrontano, con un’esperienza che unisce sport, natura e comunità.

Contador e la sua presenza in gara

Alberto Contador, uno dei nomi più noti del ciclismo mondiale, parteciperà alla Gran Fondo, un evento che si svolgerà in un ambiente naturale e suggestivo. L’atleta, che ha vinto le tre grandi classiche, ha spiegato di partecipare a due gare cicloturistiche all’anno in Spagna e di aggiungere Jaén al suo itinerario. La sua partecipazione è un ulteriore segno del prestigio dell’evento, che si svolge tra i sentieri del Mar de Olivos, un’area riconosciuta per la sua bellezza e per la sua importanza nella cultura locale.

La gara femminile juniores ha visto la vittoria di due campionesse del mondo, Paula Ostiz e Alejandra Neira, entrambe del Movistar Team. Neira, campionessa mondiale juniores, ha avuto un’escursione solitaria nella prima edizione, dimostrando la sua abilità e la sua determinazione. La britannica Erin Boothman, prima vincitrice della prova, si prepara a competere in una categoria più elevata con il team Liv AlUla Jayco. La Clásica Jaén non si limita a essere un evento sportivo, ma rappresenta anche un’occasione per promuovere la cultura e la natura della regione. La vicepresidente terza della Diputación de Jaén, África Colomo, ha sottolineato il prestigio internazionale dell’evento e la sua capacità di mostrare la provincia come un “paraíso per la bicicleta”. L’evento, trasmesso in diretta, offre anche un’opportunità per i ciclisti amatoriali di provare i sentieri che i professionisti affrontano, con un’esperienza che unisce sport, natura e comunità.

La presenza di Contador e la partecipazione di atleti di alto livello confermano l’importanza della Clásica Jaén nel calendario mondiale del ciclismo. L’organizzatore, Pascual Momparler, ha sottolineato che l’evento è considerato un punto di partenza per la stagione delle classiche e che i team WorldTour lo tengono in considerazione per il loro calendario. La prossima edizione, che si terrà il 15 febbraio 2027, si preannuncia come un’altra tappa significativa per il ciclismo internazionale.