Sancioni e penalizzazioni per Kimi Antonelli e Oscar Piastri al GP di Las Vegas 2026.

Il Gran Premio di Las Vegas 2026 si prepara a registrare una serie di sancioni e penalizzazioni per diversi piloti e team, tra cui Kimi Antonelli e Oscar Piastri. La stagione 2026 della Formula 1 si chiude con un’ultima prova in calendario, ma non senza conseguenze per alcune squadre e corridori. Antonelli, attualmente leader del campionato, dovrà affrontare una penalizzazione di 5 posizioni in griglia a causa dell’uso di un nuovo turbo, mentre Piastri, pilota della McLaren, subirà una penalizzazione di 10 posizioni per l’introduzione di un nuovo motore térmico. Questi provvedimenti sono legati a problemi di fiabilità riscontrati durante la stagione, che hanno spinto le squadre a introdurre modifiche per migliorare le prestazioni nelle ultime gare.

McLaren e le strategie per il 2027

La McLaren, in particolare, ha annunciato di lavorare attivamente non solo per il 2027, ma anche per migliorare le prestazioni nelle prossime gare. Il team britannico ha spiegato che l’introduzione di nuove specifiche, come un nuovo suolo e miglioramenti aerodinamici, è parte di un piano per massimizzare il rendimento del MCL40. Inoltre, la squadra ha deciso di utilizzare un nuovo motore di combustione interna per Piastri a Las Vegas, in seguito a un problema di fiabilità. Queste modifiche sono intese a garantire un vantaggio competitivo per le ultime tre gare della stagione, con l’obiettivo di migliorare la posizione del team nel Mondiale Costruttori, attualmente quarti a 17 punti da Red Bull.

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La squadra britannica punta a migliorare le prestazioni con nuove tecnologie. La decisione di introdurre un motore térmico per Piastri è legata a una mancanza di fiabilità durante la stagione. Questo provvedimento potrebbe influire sulle possibilità di recupero del pilota, ma nonostante la penalizzazione, ha buone possibilità di recuperare terreno grazie alle caratteristiche del circuito. Inoltre, la squadra ha messo in evidenza l’importanza di introdurre nuove specifiche per rimanere competitivi nel prossimo anno.

Le penalizzazioni e le strategie dei team

La penalizzazione di Antonelli, che si trova in testa al campionato, potrebbe influire sulle sue possibilità di vincere il Gran Premio di Las Vegas. Tuttavia, il pilota ha buone possibilità di recuperare terreno grazie alle opportunità di adelantamiento offerte dal circuito. Al contrario, il suo compagno di squadra George Russell continuerà a utilizzare la specifica precedente, in quanto la Mercedes non vuole penalizzarlo. Questo scelta potrebbe influire sulle possibilità di Russell di mantenere la seconda posizione nel Mondiale Piloti, un traguardo che potrebbe portare i tedeschi a chiudere una delle loro migliori stagioni nella storia della Formula 1.

La scelta di non penalizzare Russell riflette una strategia a lungo termine. La Mercedes ha deciso di non introdurre modifiche per Russell, preferendo mantenere la sua posizione attuale. Questa decisione potrebbe influire sulle possibilità di Russell di mantenere la seconda posizione nel campionato, ma allo stesso tempo permette al team di concentrarsi su altre strategie per il futuro. La stagione 2026 si chiude con un mix di sancioni, penalizzazioni e strategie di sviluppo, che potrebbero influenzare non solo i risultati immediati, ma anche il futuro della squadra e dei suoi piloti.

Kimi Antonelli: penalizzato di 5 posizioni per l’uso di un nuovo turbo.

Oscar Piastri: penalizzato di 10 posizioni per l’introduzione di un nuovo motore térmico.

McLaren: lavora per migliorare le prestazioni e introdurre nuove specifiche per il 2027.

La stagione 2026 della Formula 1 si avvia a concludersi con un mix di sancioni e strategie di sviluppo, che potrebbero influenzare i risultati delle ultime gare e le prospettive per il 2027. La McLaren, in particolare, ha messo in evidenza l’importanza di introdurre nuove tecnologie e specifiche per rimanere competitivi. La stagione 2026 si chiude con un mix di sancioni, penalizzazioni e strategie di sviluppo, che potrebbero influenzare non solo i risultati immediati, ma anche il futuro della squadra e dei suoi piloti.