La Ferrari ha vissuto un weekend amaro al Gran Premio di Las Vegas, con entrambe le monoposto eliminate già al termine della Q2, un episodio non verificatosi dal GP dell’Emilia-Romagna 2025. Il Team Principal della Scuderia di Maranello, Frédéric Vasseur, ha cercato di analizzare con lucidità la situazione, ammettendo che la squadra avrebbe dovuto portare a casa un risultato migliore. “Non ci aspettavamo di andare in modo brillante a Las Vegas per via dei rettilinei così lunghi”, ha spiegato Vasseur, ma ha sottolineato che “c’era del margine per fare un lavoro molto migliore di questo”.

Contrattempi e prestazioni non all’altezza

Vasseur ha ricostruito nel dettaglio i due contrattempi che hanno compromesso la sessione dei suoi piloti, costretti a fermarsi all’11° e 12° crono. “Con Charles abbiamo faticato a mettere insieme il giro… Il primo giro non era troppo male, ma poi guardando il secondo tentativo ha fatto fatica a metterlo insieme”, ha spiegato il manager francese. Con Lewis Hamilton, invece, “abbiamo danneggiato il fondo in Q1 e non siamo riusciti a ripararlo tra Q1 e Q2 e il risultato non è stato sufficiente”.

Pubblicità

Nonostante le temperature rigide del deserto del Nevada (13 °C l’aria e 16 °C l’asfalto), Vasseur ha rifiutato di considerarle una giustificazione per la mancata accensione degli pneumatici. “Abbiamo faticato sin dall’inizio del weekend, ma è vero per noi ma anche per tutti gli altri”, ha ammesso, sottolineando che “questo è uno degli aspetti critici della nostra macchina, per cui abbiamo prestazioni migliori quando le condizioni meteorologiche sono diverse e c’è un po’ più di caldo in pista, che ci permette di imprimere più energia alle gomme”.

La frustrazione di Leclerc e la prospettiva per domani

Il pilota monegasco, Charles Leclerc, ha espresso un forte disappunto dopo le qualifiche, accusando la squadra di non aver fatto abbastanza. “L’errore sicuramente pesa, ma è anche vero che non ne abbiamo fatta una giusta oggi, per tutta la sessione avevamo piloti che stavano spingendo dietro e i messaggi non arrivavano”, ha detto Leclerc, puntando il dito contro i ritardi nelle comunicazioni radio. La comunicazione non è stata efficace e ha influito negativamente sulle prestazioni.

Vasseur ha compreso lo stato d’animo del suo pilota, ma ha richiamato tutti all’ordine in vista della gara di domani. “L’umore cupo di Leclerc dopo le qualifiche? Ovviamente siamo degli agonisti e, quando ottieni un risultato come questo, nessuno può esserne felice. Tutti siamo frustrati, anche se sapevamo già da prima che sarebbe stato difficile. Abbiamo avuto un passo molto più duro, per cui la frustrazione c’è. Tra poco avremo il debriefing con i piloti e lì cercheremo di capire cosa possiamo fare di meglio, concentrandoci sul lavoro per poter rimontare domani”, ha concluso.

La gara di domani si preannuncia tutta in salita per la Ferrari, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton partenti dalla decima casella, grazie alla penalità inflitta a Oscar Piastri. Con quasi un secondo di ritardo puro nei tratti veloci rispetto alla concorrenza, la squadra dovrà fare un lavoro di rimonta estremamente difficile, ma Vasseur ha espresso fiducia nel team e nella capacità di migliorare. La squadra dovrà fare un lavoro migliore per estrarre il potenziale della macchina.

Nonostante la delusione, Vasseur ha rifiutato di considerare le condizioni climatiche come scusa. “Ma non è una scusa, perché dobbiamo fare un lavoro migliore rispetto a quello che abbiamo fatto oggi, un lavoro migliore in modo da riuscire a estrarre il potenziale della macchina perché oggi c’era comunque margine per fare molto meglio”, ha sottolineato il Team Principal. La sfida è grande, ma la Ferrari non si arrende.