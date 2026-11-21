Barbara D’Urso ha cambiato posto a Ballando con le Stelle, accettando la proposta di spostamento decisa da Milly Carlucci per evitare nuove tensioni con Guillermo Mariotto. La conduttrice ha spiegato che non aveva mai chiesto personalmente di cambiare posizione, ma ha accolto favorevolmente la soluzione individuata dalla produzione. La decisione è arrivata dopo le polemiche legate al cosiddetto “profumo-gate”, un episodio che ha creato imbarazzo tra i protagonisti del programma.

Una soluzione per evitare nuovi scontri

La modifica della disposizione dei giurati in studio è stata proposta da Alberto Matano, che si è offerto di sedersi accanto a Mariotto pur di evitare nuove liti e polemiche. Barbara D’Urso, che si ritroverà seduta tra Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni, ha espresso soddisfazione per la nuova posizione, soprattutto per la possibilità di stare vicino alla presidente di giuria, Carolyn Smith, a cui è molto legata. La conduttrice ha anche ricordato un momento di commozione vissuto da Carolyn durante la precedente puntata.

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La D’Urso non aveva richiesto il cambio di posto

Barbara D’Urso ha chiarito attraverso un video pubblicato sui social che la richiesta di spostamento non era partita da lei. “Io non avrei mai chiesto a Milly di cambiare posto perché nel momento in cui mi viene data una postazione io vado avanti a qualunque costo, come un soldato fino alla fine”, ha spiegato. La conduttrice ha confermato di aver accolto favorevolmente la soluzione individuata dalla produzione, sottolineando che “lei però ha pensato, con gli autori, che fosse l’idea migliore”.

La situazione è emersa dopo le tensioni delle ultime settimane tra Barbara e Guillermo Mariotto, che hanno tenuto banco per un’intera settimana. Il cosiddetto “profumo-gate” ha creato un certo imbarazzo anche tra gli altri protagonisti del programma, spingendo Milly Carlucci a cercare una soluzione per riportare la serenità dietro il bancone della giuria. A proporre lo scambio di posto è stato in diretta Alberto Matano, disposto a sedersi accanto a Mariotto pur di evitare nuove liti e polemiche.

Secondo alcune indiscrezioni, inizialmente la D’Urso non sarebbe stata particolarmente entusiasta della novità. Adesso, però, è stata lei stessa a confermare di aver accettato la decisione, spiegando ai suoi follower come sono andate le cose. Con la nuova disposizione, Barbara si ritroverà seduta tra Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni. Una prospettiva che sembra renderla particolarmente felice, soprattutto per la possibilità di stare accanto alla presidente di giura, alla quale è molto legata. Ha poi concluso: “Dall’altra parte ci sarà Ivan Zazzaroni che mi sta troppo simpatico. Detto questo, caro Alberto Matano, tu sei stato molto generoso e quindi vai là e a questo punto sono fatti tuoi”. La decisione ha portato un certo sollievo nella produzione, che spera in un ritorno alla serenità nel programma.