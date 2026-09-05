Montepremi record per gli Ultimate Championship: 10 milioni di dollari a disposizione

Atleti in pista durante una gara di atletica, con premi in palio di alto valore

Il Montepremi degli Ultimate Championship 2026 ha superato i 10 milioni di dollari, diventando la competizione di atletica più ricca della storia. La manifestazione, che si terrà a Budapest (Ungheria) dal 11 al 13 settembre, offre premi elevati ai migliori atleti, tra cui i vincitori di ogni gara, che si porteranno a casa 150.000 dollari. Il bottino totale, che raggiunge i 7 zeri, rappresenta un importante passo avanti per la neonata kermesse, che si propone come un evento di notevole spessore tecnico. Il Mondiale dei Mondiali, come viene ribattezzato, attira i migliori atleti del mondo, tra cui i Campioni Olimpici di Parigi 2024 e i Campioni del Mondo in carica.

Montepremi record per i migliori atleti

Il Montepremi degli Ultimate Championship 2026 è stato definito da World Athletics come un’importante scommessa per il futuro della disciplina. I vincitori di ogni gara riceveranno 150.000 dollari, mentre i secondi classificati si consoleranno con 75.000 dollari. I terzi piazzati, invece, porteranno a casa 40.000 dollari. Per le due staffette miste, invece, sono garantiti premi più elevati: 80.000 dollari per la formazione vincente, 40.000 per la seconda piazza e 24.000 per il gradino più basso del podio. Questi numeri rappresentano un incentivo senza precedenti per gli atleti di alto livello.

Un evento che attira i migliori atleti del mondo

Il Mondiale dei Mondiali, come viene definito, si propone come un evento di rilievo internazionale, in grado di attrarre i migliori atleti del pianeta. Tra i partecipanti ci saranno i Campioni Olimpici di Parigi 2024, i Campioni del Mondo in carica e i migliori atleti del ranking internazionale. La manifestazione, che si svolgerà a Budapest, è stata organizzata con l’obiettivo di creare un evento di spessore tecnico e di prestigio. La combinazione di premi elevati e la partecipazione di atleti di alto livello renderà l’evento un momento chiave per la disciplina.

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Il Montepremi, che raggiunge i 10 milioni di dollari, è stato garantito da World Athletics, che ha dimostrato la sua volontà di investire nella crescita della disciplina. I premi si estendono anche ai piazzati, con cifre che scendono gradualmente: 25.000 dollari per i quarti, 16.000 per i quinti, 14.000 per i sesti, 12.000 per i settimi e 10.000 per gli ottavi. Questi numeri rappresentano un incentivo significativo per gli atleti, che potranno contare su un bottino sostanzioso anche se non si piazzano al primo posto. La manifestazione, inoltre, è accompagnata da un calendario ricco di eventi, tra cui le interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028 e un corposo pagellone.

Il nuovo numero di Azzurra è online, con informazioni dettagliate su tutti gli aspetti dell’evento. La partecipazione al Montepremi degli Ultimate Championship 2026 rappresenta un’opportunità unica per gli atleti, che potranno contare su premi elevati e un’esperienza di alto livello. La combinazione di prestigio e ricchezza renderà l’evento un momento chiave per la disciplina.