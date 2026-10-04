La salute mentale degli atleti di élite è in crisi, dice il psicologo Rafa Guerrero

La salute mentale degli atleti di élite è in crisi, ha sottolineato il psicologo Rafa Guerrero in un podcast dedicato al benessere e al mondo dello sport. In un’intervista diretta e senza giri di parole, Guerrero ha spiegato come i livelli di ansia e depressione siano in aumento nella popolazione generale, con una tendenza che risale a prima della pandemia. I migliori atleti, però, affrontano una realtà ulteriore, con pressioni e sfide specifiche legate al loro ruolo. Il tema è stato affrontato con una voce chiara e senza pregiudizi, con un focus anche sui bambini e adolescenti che iniziano a praticare sport, dove i genitori spesso proiettano le proprie ambizioni.

Salute mentale e dipendenze nel mondo dello sport

Guerrero ha anche parlato del fenomeno delle dipendenze senza sostanza, come le redes sociali, il lavoro e le schermature, che ha sviluppato nel suo ultimo libro. La dipendenza non è il problema, la dipendenza è la soluzione che questa persona con dipendenza ha, ha spiegato, sottolineando l’importanza di guardare senza giudizio chi ne soffre. Il tema dell’identità del atleta, al di fuori della competizione, è stato affrontato con il caso di Michael Phelps come esempio. La conversazione ha anche toccato la pressione e le particolarità del mondo dello sport professionale, che i migliori atleti affrontano in modo diverso rispetto alla popolazione generale.

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Il podcast “El Juego por Dentro”, in cui Guerrero condivide le sue riflessioni, è disponibile su piattaforme come Spotify, Ivoox, Apple Podcast e Omny, nonché su MARCA.com e Radio MARCA. Il programma, che ha una periodicità quincenale, vede la partecipazione di atleti, ex atleti, psicologi e esperti in rendimento, che condividono esperienze su mentalità, gestione emotiva, pressione e crescita personale. La proposta è vista come un modo per approfondire come funziona la mente degli atleti e cosa sta realmente dietro al loro rendimento.

Un podcast per comprendere la mente degli atleti

Guerrero ha anche menzionato il caso di Julen Guerrero, che ha avuto un infarto ma è ora fuori pericolo, come esempio di come la salute mentale possa influenzare anche la vita di chi si dedica al sport. La conversazione ha messo in luce come la salute mentale non sia solo un problema individuale, ma un tema che coinvolge tutta la comunità sportiva, con un impatto che va oltre la competizione.

Il podcast, che si propone come una risorsa per comprendere meglio il benessere mentale e emotivo nel mondo dello sport, è un’occasione per riflettere su come la pressione, le aspettative e le dipendenze possano influenzare la vita di chi si dedica al sport a livello professionale. La voce di Guerrero, con la sua esperienza e la sua capacità di mettere in luce i temi senza pregiudizi, rappresenta un contributo importante per il dibattito su salute e sport.