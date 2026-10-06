Javier Tebas, presidente di LaLiga, ha sottolineato durante un incontro a Vigo che la Premier League è la lega che perde più soldi a livello mondiale. L’evento, organizzato da AGAXORDE, ha visto la partecipazione del presidente di LaLiga accompagnato dal sindaco di Vigo, Abel Caballero, e dalla presidente del Celta, Marián Mouriño. Tebas ha parlato del ruolo dei club professionali nella comunità e del loro impatto sul tessuto sociale. Ha anche sottolineato come il Celta de Vigo stia crescendo in modo significativo negli ultimi anni.

LaLiga si difende con dati oggettivi

Tebas ha sottolineato che LaLiga è la migliore al mondo, con dati concreti a supporto. Ha citato la presenza di 26 giocatori su 52 nella finale del Mondiale, tutti appartenenti a squadre della Lega. “Sono dati oggettivi”, ha detto, sottolineando l’importanza di una base solida per la competitività. Inoltre, ha espresso fiducia nel futuro del Celta de Vigo, che ha registrato un notevole sviluppo negli ultimi anni. Ha anche sottolineato come il Celta de Vigo si distingua per l’investimento nella cantera, riducendo la dipendenza da acquisti esterni. “Nostro fútbol se ha caracterizado, como hace el Celta de Vigo, por trabajar la cantera”, ha detto, evidenziando una strategia di sviluppo sostenibile. Inoltre, ha parlato dell’importanza del senso di appartenenza e del ruolo delle infrastrutture, come il nuovo stadio, nel rafforzare il legame tra club e città.

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Un club che rappresenta la città

Tebas ha spiegato come un club professionista rappresenti una città e come le infrastrutture, come quelle del Celta de Vigo, possano rafforzare il senso di appartenenza. “No hay ningún vigués que no se sienta orgulloso del estadio que se está haciendo”, ha affermato. Ha anche sottolineato come il Celta de Vigo stia crescendo in modo significativo negli ultimi anni, con un piano di sviluppo a lungo termine. Il presidente di LaLiga ha inoltre sottolineato come la Premier League abbia perso 12 miliardi di euro negli ultimi dieci anni, a differenza di LaLiga, che ha mantenuto la sostenibilità dei propri club. “La liga que más dinero pierde del mundo es la Premier League”, ha concluso Tebas, rafforzando la posizione di LaLiga come lega di riferimento a livello internazionale.

Javier Tebas: “La Premier League perde più soldi del mondo”.

LaLiga si difende con dati oggettivi.

Il Celta de Vigo cresce grazie alla cantera.

LaLiga, attraverso Tebas, ha ribadito la sua posizione di leadership nel calcio mondiale, mettendo in luce la sua sostenibilità e la sua capacità di attrarre talenti. L’evento a Vigo ha rappresentato un momento di confronto tra il mondo del calcio e la comunità locale, con un forte senso di appartenenza e orgoglio. LaLiga, con i suoi dati e i suoi progetti, continua a essere un punto di riferimento per il calcio europeo.