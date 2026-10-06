Montella: “Non mollo, ho detto no a offerte e vado avanti”

Montella, tecnico della squadra, ha espresso la sua determinazione nel proseguire la sua carriera nonostante le critiche e le offerte ricevute. “Io non mollo”, ha dichiarato, sottolineando che negli anni ha rifiutato proposte economiche più ricche per concentrarsi sul lavoro orientato al futuro. La squadra, pur non vincendo, ha dimostrato una buona prestazione, con Montella che ha riconosciuto il valore dei propri giocatori, anche se ha ammesso di pagare le aspettative create dai risultati.

Un lavoro orientato al futuro

Montella ha ribadito che il suo approccio è volto a costruire una squadra solida per il lungo periodo. “Vorrei che tutti capissero il livello”, ha detto, sottolineando l’importanza di investire in giovani talenti. Anche se la squadra ha subito una sconfitta, Montella ha riconosciuto che gli episodi possono influenzare i risultati, ma non hanno cancellato l’impegno dei giocatori. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, ha aggiunto, evidenziando l’importanza di una gestione coesa e di una squadra unita.

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Le offerte e la scelta di non mollare

Montella ha ammesso di aver ricevuto diverse offerte, anche a condizioni economiche superiori, ma ha scelto di rimanere. “E di questo non mi pento”, ha dichiarato, sottolineando la sua fedeltà al progetto. La sua decisione è stata motivata da una visione a lungo termine, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per le prossime competizioni, come le qualificazioni agli Europei. “Guardiamo al futuro con fiducia”, ha concluso, mostrando una certa serenità nonostante le critiche.

Montella ha anche riconosciuto le difficoltà del calcio moderno, dove i risultati dipendono spesso da episodi esterni. “Il calcio a questi livelli è così”, ha detto, riconoscendo la complessità del settore. Nonostante le critiche, Montella ha espresso fiducia nella squadra e nel suo lavoro. Io non mi arrendo, sono motivato, ha aggiunto, sottolineando la sua volontà di proseguire la sua carriera. La sua determinazione è stata ulteriormente sottolineata da una battuta: “Poi ci sta che chi non gioca non sia contento, io ci ho fatto una carriera così…”. Montella ha riconosciuto la natura del calcio, dove le scelte e i risultati possono dipendere da fattori esterni, ma ha ribadito la sua volontà di proseguire. “Siamo a un livello nuovo per noi”, ha detto, riconoscendo le sfide del momento, ma anche le opportunità future.

Montella ha anche sottolineato che la squadra non ha demeritato, nonostante la sconfitta. “Complimenti ai ragazzi, abbiamo giocato una partita alla pari”, ha detto, riconoscendo l’impegno dei giocatori. La sua decisione di non mollare, nonostante le offerte, rappresenta un impegno verso un progetto che va oltre i risultati immediati. Montella ha inoltre espresso fiducia nel lavoro svolto e nel futuro della squadra. “Siamo precari, ma il nostro mestiere è così”, ha detto, riconoscendo la natura del calcio. La sua posizione ha suscitato un certo dibattito, ma Montella ha cercato di spiegare le sue scelte, sottolineando l’importanza di un approccio a lungo termine.