Andrea Soncin: “Vittoria che volevamo, ma dobbiamo migliorare in fase conclusiva”

L’Italia di Andrea Soncin ha aperto con una vittoria il proprio cammino nei playoff di qualificazione ai Mondiali femminili del 2027, sconfiggendo per 2-0 la Bielorussia in un match giocato sul neutro di Tbilisi. La squadra, guidata dal tecnico, ha dimostrato una buona organizzazione e capacità di controllo del gioco, pur segnando un gol che ha lasciato un po’ di amarezza per la mancanza di maggiore incisività in fase conclusiva.

La partita, che si è svolta in un clima di tensione, ha visto l’Italia sprecare diverse opportunità, ma riuscire a sbloccare il match solo dopo sessantotto minuti. Martina Piemonte, con un gol di testa che ha sfruttato anche una deviazione avversaria, ha messo in vantaggio le azzurre. Nel recupero, Elisa Polli ha siglato il raddoppio, realizzando il primo gol con la Nazionale. Il risultato, pur positivo, ha lasciato il ct azzurro con un commento chiaro e diretto: “È la vittoria che volevamo, che abbiamo cercato e che ci fa guardare con grandissimo ottimismo alla prossima gara”.

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Un’ottima prova, ma con margini di miglioramento

Andrea Soncin ha espresso soddisfazione per il risultato, ma ha anche sottolineato i punti di forza e di debolezza della squadra. “Abbiamo creato, giocato nella loro metà campo ed evitato tutte le loro transizioni, anche se possiamo sicuramente essere più incisive nella fase conclusiva”, ha detto il ct. Queste parole riflettono una valutazione equilibrata, che riconosce i progressi della squadra ma non nasconde le aree in cui è necessario migliorare.

La vittoria, pur se non perfetta, ha messo in chiaro che l’Italia è in grado di competere a livello internazionale. Tuttavia, il cammino non è ancora finito. Dopo la gara di Tbilisi, l’attenzione si sposterà sul ritorno al Franchi a Firenze, dove si affronterà un’altra squadra in vista dei playoff. Inoltre, il focus potrebbe già essere rivolto al secondo e decisivo turno, che vedrà l’Italia affrontare Serbia o Finlandia, squadre che hanno già dimostrato di essere competitive.

Un futuro che si costruisce passo dopo passo

La vittoria contro la Bielorussia rappresenta un passo importante per l’Italia nel cammino verso i Mondiali 2027. La squadra, pur con le sue limitazioni, ha dimostrato di poter stare al passo con le avversarie, ma dovrà affinare alcuni aspetti tecnici e tattici per poter competere a pieno in una fase decisiva. Il ct Andrea Soncin, con la sua leadership e la sua capacità di analisi, sarà fondamentale per guidare la squadra verso obiettivi sempre più ambiziosi. La prossima sfida, in casa contro la squadra che ha vinto la gara d’andata, sarà un test importante per valutare i progressi e le capacità della squadra. L’Italia, con la sua organizzazione e la sua capacità di reazione, ha tutte le carte in mano per proseguire nel percorso di qualificazione, ma dovrà dimostrare di essere pronta a giocare al massimo livello in ogni momento cruciale.