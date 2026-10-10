Arianna Soldati-Tagliabue secondi nella rhythm dance, Cachova-Morozov in top 4 al Grand Prix Junior di Danzica

Al Grand Prix Junior di Danzica, il pattinaggio di figura ha visto l’Italia in ottima forma, con due coppie azzurre che si sono piazzate tra le prime quattro posizioni. Arianna Soldati e Nicholas Tagliabue hanno chiuso la rhythm dance al secondo posto con un punteggio di 62.36 (35.36, 26.80), migliorando sensibilmente rispetto al loro precedente risultato e scrollandosi di dosso i problemi con i livelli. Melissa Cachova e Ivan Morozov, invece, si sono attestati al quarto posto con 59.02 (33.52, 25.67), migliorando sensibilmente rispetto alla tappa precedente e dimostrando una crescita costante.

Un’ottima prova per le coppie azzurre

Le due coppie italiane hanno dimostrato una grande capacità di adattamento e di esecuzione. Soldati-Tagliabue, dopo un primo appuntamento di “rodaggio” in Georgia, hanno chiuso il segmento più breve al secondo posto, ottenendo il massimo nel set di twizzles, assegnato di livello 4, così come nel primo pattern di Westiminster Waltz (livello 1 per la seconda sezione) e nel sollevamento stazionario. Cachova-Morozov, invece, hanno realizzato una prova senza patemi, con sequenze di livello 4 e un’ottima resa sulle components, permettendo loro di superare quota 60 e piazzarsi al quarto posto.

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Un trionfo per gli spagnoli e una prova di forza per le coppie azzurre

Nelle coppie d’artistico significativo, trionfo per gli spagnoli Anita Mapelli e Noah Quesada Grau, che hanno confermato il primato del corto con un libero viziato da una sla sbavatura nella sequenza con due doppi axel, stampando 105.15 (51.47, 53.68) per 166.81. Hanno arginato i georgiani Zlata Kmalova e Danil Panov, secondi con 102.90 (51.96, 50.94) per 163.95, e i cinesi Rui Guo e Yiwen Zhang, terzi con 94.09 (47.57, 46.52) per 151.91. Da menzionare inoltre il risultato delle due coppie azzurre: Polina Polman e Gabriel Renoldi si sono attestati al quinto posto con 86.38 (42.73, 43.65) per 136.55, passando davanti a Irina Napolitano e Edoardo Comi, scivolati in sesta casella con 79.45 (32.35, 47.10) per 133.33 a causa di un libero contrassegnato da diverse imprecisioni.

Un’ottima prova anche nella gara femminile

Nella gara femminile, la giapponese Sumika Kanazawa ha vinto il confronto diretto con la canadese Lia Cho al fotofinish, sorpassandola con lo score di 127.13 (67.75, 59.38) per 196.37 contro i 126.34 (67.79, 58.55) per 195.79 della nordamericana. Stabile invece al terzo la svizzera Elisabeth Dibbern, che ha guadagnato 121.46 (65.66, 55.80) per 189.11. Da segnalare poi la ventiduesima moneta di Zoe Mosca Barberis con 84.62 (40.93, 43.69) per 131.06.

La classifica della rhythm dance ha visto Hana Maria Aboian e Daniil Veselukhin (Stati Uniti) al primo posto con 68.93 punti (RD: 1), Arianna Soldati e Nicholas Tagliabue (Italia) al secondo con 62.36 punti (RD: 2), Lea Hienne e Louis Varescon (Francia) al terzo con 59.40 punti (RD: 3), Melissa Cachova e Ivan Morozov (Italia) al quarto con 59.02 punti (RD: 4), Chaima Ben Khelifa e Julien Levesque (Canada) al quinto con 58.80 punti (RD: 5), e così via.