Real Betis e Navalcarnero si sfideranno a Alcorcón in Coppa del Rey

Il Real Betis e il CDA Navalcarnero si sfideranno il prossimo 28 ottobre in un match di Coppa del Rey, in programma alle 21.00 al campo di Santo Domingo di Alcorcón. L’incontro, che segna l’inizio del percorso del club sardo nella competizione, si svolgerà in un impianto che permette una maggiore affluenza rispetto al loro stadio. Il Navalcarnero, che aveva espresso la volontà di spostare la partita per garantire un maggior numero di spettatori, ha trovato un accordo con la RFEF per giocare in un’arena con una capacità di circa 5.100 posti.

Un evento storico per la società e la sua comunità

Per il Navalcarnero, il match contro il Real Betis rappresenta un momento di grande importanza, non solo per la sua storia ma anche per la sua comunità. L’affluenza al loro stadio, che ha una capacità di circa 1.500 posti, sarebbe limitata, rendendo difficile l’esperienza di una partita così speciale per 2.100 soci, oltre ai tifosi e ai residenti. La decisione di spostare la partita non è legata a motivi esclusivamente economici, ma a considerazioni di sicurezza e di visibilità.

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Le condizioni per la partita

La RFEF ha reso noto che, per motivi di sicurezza, non è ammesso il pubblico in piedi. Tutti gli spettatori dovranno avere un posto fisso, con accesso limitato a chi non possiede un biglietto. Inoltre, per garantire la produzione televisiva, saranno bloccati alcuni posti in diverse zone del campo. Il Navalcarnero ha sottolineato che ha lavorato per garantire che la partita si svolga in un impianto che soddisfi tutti i requisiti federativi. Il campo di Santo Domingo di Alcorcón, con una capacità di circa 5.000 posti, è stato scelto come sede per permettere a più tifosi di assistere al match. La decisione è stata approvata e il club ha espresso la sua soddisfazione per l’opportunità di vivere un momento così speciale.

La Coppa del Rey e i prossimi impegni

La Coppa del Rey ha già fissato i tempi per le 56 partite di prima ronda. Il Real Betis, che si appresta a affrontare il Navalcarnero, ha a disposizione quasi tutta la sua squadra, grazie ai ritiri con la nazionale messicana. La società ha espresso la sua soddisfazione per l’opportunità di giocare in un impianto che permetta una maggiore partecipazione del pubblico. Il match rappresenta un’occasione unica per la comunità del club e per i tifosi.

La partita tra Real Betis e Navalcarnero si terrà il 28 ottobre, in un contesto che unisce storia, passione e ambizione. L’evento sarà seguito da migliaia di tifosi, che sperano in un incontro memorabile, in un impianto che permetta di vivere al meglio questa sfida.