Bukele sostiene Gómez: il governo salva il progetto di rilancio del calcio salvadorese

Il presidente Nayib Bukele ha espresso un sostegno netto al tecnico Hernán ‘Bolillo’ Gómez, che dirige la squadra nazionale di El Salvador, in un momento di crisi per il calcio del paese. L’annuncio del governo, che ha dato il suo appoggio al processo del tecnico colombiano, rappresenta un passo importante per il rilancio del calcio salvadorese. Bukele ha sottolineato l’impegno del governo a fornire tutti i risorse necessari per il progetto, che va oltre il semplice sport e si estende a un piano nazionale di sviluppo. “Non c’è niente che non possiamo dare, e non c’è niente che non faremo”, ha dichiarato il presidente, evidenziando l’importanza del progetto per l’unità del paese.

Un progetto di stato per il calcio

Il presidente Bukele ha spiegato che il calcio non è solo una disciplina sportiva, ma un progetto di stato che ha il potere di unire la società salvadorese. “Un team può unire un paese”, ha detto Gómez, che ha espresso la sua soddisfazione per il sostegno ricevuto. Il tecnico ha anche sottolineato l’ottimismo crescente nel paese e l’importanza di dare una gioia alla gente. Il paese ci porterà avanti, e daremo tutto ciò che è necessario, ha aggiunto Bukele, rafforzando l’impegno del governo a supportare il progetto. La decisione del governo di sostenere Gómez non è solo un atto di fiducia, ma un impegno a lungo termine per il calcio salvadorese.

Pubblicità

La Federazione conferma la continuità del tecnico

La Federazione Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), guidata da Yamil Bukele, ha confermato la permanenza di Gómez come tecnico della squadra nazionale, sottolineando che interrompere il processo significherebbe un passo indietro di quasi un anno di lavoro. La dirigente ha chiarito che la fiducia concessa richiede una grande responsabilità e che la permanenza del tecnico non è un “cheque in bianco”. Gómez, però, ha espresso la sua sicurezza nel proseguire il progetto, sottolineando l’importanza del supporto ricevuto. Questo approccio mi dà sicurezza, ha detto il tecnico, dopo aver incontrato le autorità locali.

Il sostegno del governo e della federazione rappresenta un passo significativo per il calcio salvadorese, che cerca di superare le sfide e di riconquistare la sua posizione nel panorama sportivo latinoamericano. Il progetto, che mira a lungo termine, potrebbe portare risultati positivi per il paese, unendo le persone attraverso il calcio e rafforzando la sua identità nazionale. La decisione di Bukele e della federazione dimostra un impegno concreto per il calcio, che non è solo un sport, ma un elemento chiave per il futuro del paese.