Eduardo Vilarete, icono del calcio colombiano, si è spento a 73 anni

Eduardo Vilarete, icona del calcio colombiano, ha lasciato il mondo a 73 anni dopo una battaglia lunga e coraggiosa contro il cancro. L’ex attaccante, noto come “Loco” per la sua intensità in campo, ha visto il suo destino segnato da una diagnosi di sarcoma alla gamba sinistra, che ha portato a una decisione drastica: l’amputazione dell’estremità per tentare di salvare la sua vita. La sua morte, avvenuta a Bogotà, ha scosso il mondo del calcio e ha suscitato un’ondata di emozioni e ricordi tra i tifosi e i compagni di squadra.

Ultima volontà e funerale a Ibagué

La famiglia di Vilarete ha rivelato la sua ultima volontà, che prevedeva che i suoi funerale e le esequie principali si svolgessero a Ibagué, in Tolima, dove l’ex giocatore ha lasciato un segno indelebile nel calcio locale. La città, dove ha giocato per il Deportes Tolima, ha accolto con affetto il suo passaggio e ha costruito un forte legame affettivo con lui. Dopo le esequie, i resti saranno trasferiti a Santa Marta, la sua città natale, per un ultimo omaggio.

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Una carriera eccezionale e un legame con la squadra

Vilarete ha vestito le maglie di club iconici come Atlético Nacional, Unión Magdalena, Deportes Tolima e Deportivo Pereira, dimostrando una potenza e un carisma rari nel calcio sudamericano. Con il Deportes Tolima, ha costruito un legame speciale con la città, diventando un simbolo di orgoglio per i tifosi. Ha anche rappresentato la Colombia in importanti competizioni internazionali, tra cui il Preolímpico di 1976, la Copa América 1979 e le eliminatorie ai Mondiali del 1978 e 1982. La Dimayor, la Federazione Colombiana di Calcio e i club che hanno visto giocare Vilarete hanno espresso profonde condoglianze, ricordando non solo le sue capacità in campo, ma anche il suo carisma e la sua dedizione al calcio. “Eduardo Vilarete è stato un esempio di passione e abnegazione”, hanno dichiarato i rappresentanti del calcio colombiano.

Una battaglia di coraggio e dignità

La sua ultima battaglia, contro il cancro, è stata una testimonianza di coraggio e dignità. Dopo la diagnosi, la sua famiglia e i medici hanno deciso di procedere all’amputazione della gamba sinistra, una scelta che lui stesso ha accettato con grande forza. Nonostante i trattamenti e l’affetto dei suoi cari, le complicazioni della malattia hanno portato al decesso. La sua morte ha lasciato un vuoto enorme nel mondo del calcio colombiano.

Eduardo Vilarete, noto per la sua potenza e il suo temperamento in campo, è stato un simbolo di passione e dedizione. La sua carriera, lunga e ricca di successi, lo ha reso un’icona del calcio sudamericano. La sua ultima volontà, di tornare a Ibagué e a Santa Marta, è un omaggio al suo passato e al suo legame con la sua terra. Il calcio colombiano perde un grande maestro, ma il suo ricordo rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi e dei compagni di squadra.