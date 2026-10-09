Silvana Stanco e Jessica Rossi medaglie all’Italia nel trap agli Europei, oro per la spagnola Galvez

Silvana Stanco e Jessica Rossi conquistano argento e bronzo nel trap agli Europei, oro per la spagnola Fatima Galvez.

Nel trap individuale senior femminile degli Europei 2026 di tiro a volo, l’Italia si aggiudica due medaglie: Silvana Maria Stanco si ferma al secondo posto con l’argento, mentre Jessica Rossi conquista il bronzo. La vittoria finale va alla spagnola Fatima Galvez, che si distingue per la precisione negli ultimi colpi. La gara, caratterizzata da eliminatorie successive, ha visto l’azzurra Erica Sessa e l’atleta individuale neutrale Daria Semianova escluse a quota 13 e 12 rispettivamente. La spagnola, infallibile negli ultimi 5 piattelli, chiude a quota 26, superando Stanco, che commette errori nei colpi finali e si ferma a quota 24.

Eliminazioni e posizioni iniziali

Dopo il primo terzo di gara (10 piattelli), si eliminano la slovena Jasmina Macek e la finlandese Sara Silja Patricia Nummela, entrambe a quota 7. La Macek, pur essendo a quota inferiore, si classifica settima grazie al miglior piazzamento ottenuto nelle qualificazioni, mentre la Nummela si ferma all’ottava posizione. A metà gara (15 piattelli), si eliminano Erica Sessa e Daria Semianova, che si fermano a quota 13 e 12 rispettivamente. La Sessa, terza azzurra qualificata all’ultimo atto, si classifica quinta.

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La finale e le medaglie

Dopo due terzi di gara (20 piattelli), la turca Rumeysa Pelin Kaya si ferma ai piedi del podio, esclusa in quarta posizione con 17 punti. Dopo 25 colpi, si decide la medaglia di bronzo, che va a Jessica Rossi, che si ferma a quota 20. La finale, con 30 piattelli, vede la spagnola Fatima Galvez dominare con una prestazione impeccabile, mentre Silvana Stanco, pur in vantaggio, commette errori negli ultimi colpi e si accontenta dell’argento. La spagnola, infallibile negli ultimi 5 piattelli, si aggiudica l’oro con 26 punti.

La gara, caratterizzata da eliminatorie individuali ogni 5 piattelli, ha visto la partecipazione di atlete di alto livello, con l’Italia che si conferma tra le nazioni più competitive nel trap. Jessica Rossi e Silvana Stanco rappresentano un’importante vittoria per l’azzurro, mentre la spagnola Fatima Galvez si aggiudica la medaglia d’oro con una prestazione eccezionale. La competizione ha visto la partecipazione di atlete provenienti da diversi Paesi, con un’attenzione particolare alle prestazioni delle squadre europee. L’Italia, con due medaglie, si conferma tra i protagonisti del tiro a volo, mentre la Spagna si aggiudica la vittoria finale con una performance impeccabile.

La finale del trap individuale senior femminile degli Europei 2026 di tiro a volo ha visto l’Italia conquistare due medaglie, con Silvana Maria Stanco e Jessica Rossi che si classificano rispettivamente al secondo e al terzo posto. La spagnola Fatima Galvez, con una prestazione eccezionale, si aggiudica l’oro. La partecipazione di atlete come Silvana Stanco e Jessica Rossi ha rappresentato un’importante vittoria per l’Italia, mentre la spagnola Fatima Galvez si aggiudica la medaglia d’oro con una prestazione impeccabile.