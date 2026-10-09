Claudia Bavel, “destrozada” dopo l’omicidio del suo chirurgo plastico: “Era come un padre per me”

Claudia Bavel, influencer e modella spagnola, ha espresso un profondo dolore dopo l’omicidio del suo chirurgo plastico, Alexander Aslani, avvenuto il 7 ottobre a Marbella. La donna, conosciuta per la sua relazione passata con l’ex calciatore Iker Casillas, ha condiviso un messaggio su Instagram in cui ha definito il medico “come un padre per me”, sottolineando il forte legame che aveva con lui. “Tengo el corazón roto”, ha scritto, aggiungendo che non aveva parole per descrivere il dolore che provava. La relazione tra Bavel e Aslani era nata dal fatto che la modella era una delle sue clienti più frequenti, avendo subito interventi di implanti mamari e glutei.

Un legame profondo e un dolore immenso

Claudia Bavel ha ricordato come Aslani fosse un padre per lei, un uomo che la voleva, rispettava e sosteneva. “Era un padre per me, me quería, me respetaba y me apoyaba”, ha scritto, sottolineando l’importanza del loro rapporto. La modella ha anche espresso rimorso per non aver partecipato a una visita medica prima di un viaggio a República Dominicana. “Tenía tanta ilusión de volver a verte cuando viajara a España, me arrepiento tanto de no haber ido a esa revisión antes de volar a República Dominicana”, ha detto. La sua frase ha suscitato empatia e solidarietà tra i follower, che hanno condiviso il suo dolore e la sua storia.

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La sua relazione con Aslani era basata su fiducia e rispetto. La modella ha sottolineato come il chirurgo fosse un punto di riferimento per lei, non solo professionalmente, ma anche personalmente. “Siempre era un orgullo ser parte de ti y tú de mí”, ha scritto, esprimendo un sentimento di appartenenza e gratitudine. La sua descrizione di Aslani come “un padre” ha reso evidente l’intimità del loro rapporto, che va oltre il semplice rapporto medico-paziente.

Un omicidio in una clinica privata

L’omicidio di Alexander Aslani, un chirurgo plastico di origine tedesca, è avvenuto all’interno della clinica privata Cirumed, a Marbella, dove lui e sua moglie gestivano l’attività. Un uomo incappucciato ha irrumputo nel suo studio nel pomeriggio e ha sparato diversi colpi alla testa e al collo prima di fuggire. La polizia ha arrestato un giovane di 18 anni come presunto autore materiale dei fatti. Secondo le autorità, la principale ipotesi investigativa punta su un paziente insoddisfatto per i risultati di un intervento estetico precedente.

La morte di Aslani ha suscitato un dibattito sulla sicurezza nel settore medico. Molti hanno espresso preoccupazione per la situazione in cui si trovano i pazienti, che spesso si affidano a professionisti con cui hanno un rapporto personale e fiduciario. La tragedia ha scosso la comunità locale e ha messo in luce i rischi che possono derivare da dinamiche complesse tra medici e pazienti.

Claudia Bavel ha anche espresso un messaggio di speranza e di unità. “Juntos hasta el final. Y así será”, ha scritto, rafforzando il legame che aveva con Aslani. La sua reazione ha suscitato un forte riscontro online, con molti che hanno condiviso il suo dolore e la sua storia. La modella, pur provata, ha cercato di trovare conforto nel ricordo del suo amico e medico, che le aveva lasciato un messaggio di orgoglio prima di morire. “Me quedo con tus últimas palabras: ‘Estoy muy orgulloso de ti’”, ha scritto, sottolineando l’importanza del loro legame.