Spalletti affronta il Cagliari in un impegno delicato

La Juventus di Maurizio Spalletti si appresta a vivere un impegno delicato domenica sera, quando affronterà il Cagliari in un match che potrebbe rivelarsi cruciale per la sua stagione. La partita, in programma alle 20.45 al nuovo stadio del Cagliari, farà da sfondo a una sfida in cui i bianconeri dovranno fare i conti con una squadra in forma e con numeri da record. Il Cagliari, infatti, ha incassato solo due gol in cinque giornate di campionato, un risultato che lo colloca al top dei migliori in Europa. Questo dato, secondo le statistiche di Lottomatica.sport, mette in luce una difesa molto solida, che ha reso difficile il passaggio del possesso al momento decisivo.

Un passato non dimenticato

Per Spalletti, il Cagliari rappresenta un avversario con cui ha un passato non del tutto positivo. Lo scorso anno, la squadra sarda vinse 1-0 contro la Juventus, un risultato che mise fine a una serie di nove successi consecutivi dei bianconeri contro gli isolani. Un monito che potrebbe tornare utile, soprattutto considerando che il Cagliari ha eguagliato la sua miglior partenza in campionato dopo cinque giornate. La squadra di Eusebio Pisacane, con 12 punti, si presenta in forma e con un morale elevato, mentre la Juventus, con 10 punti, cerca di riscattare una prestazione non del tutto convincente.

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La squadra di Spalletti dovrà fare i conti con l’entusiasmo di una squadra che ha eguagliato la sua miglior partenza in campionato. Non accadeva da oltre cinquant’anni che un club come il Cagliari potesse eguagliare la sua miglior partenza in campionato. Un record che potrebbe diventare un simbolo di una stagione in crescita per la squadra sarda. Per la Juventus, invece, il match rappresenta un’occasione per riacquisire fiducia e proseguire la sua corsa in classifica.

Un’altra sfida da vincere

La Juventus, pur mantenendo una solidità difensiva con solo quattro reti subite, dovrà dimostrare di aver imparato dalla lezione della scorsa stagione. Un episodio che ha visto il Sassuolo di Alessio Di Paola battere la Vecchia Signora per 3-2, con un gol decisivo di Di Paola. Per i bianconeri, il compito non è semplice: dovranno trovare i gol dei loro attaccanti, Kolo Muani e Woltemade, in un contesto in cui il Cagliari non ha ancora concesso neppure un gol nei secondi tempi. Questo dato, se confermato, potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo per la squadra di Spalletti.

Per una Juve che deve assolutamente trovare i gol dei suoi attaccanti, c’è un altro ostacolo da superare. Il Cagliari non ha ancora incassato neppure un gol nei secondi tempi, un dato che potrebbe mettere in difficoltà la squadra di Spalletti. La partita, inoltre, ha un significato storico, poiché non accadeva da oltre cinquant’anni che un club come il Cagliari potesse eguagliare la sua miglior partenza in campionato. Un record che potrebbe diventare un simbolo di una stagione in crescita per la squadra sarda.

La sfida non è solo un test tecnico, ma anche un momento cruciale per entrambe le squadre. La Juventus dovrà dimostrare di aver imparato dalla lezione della scorsa stagione, quando il Cagliari vinse 1-0 e mise fine a una serie di nove successi consecutivi. La squadra di Pisacane, con 12 punti, si presenta in forma e con un morale elevato, mentre la Juventus, con 10 punti, cerca di riscattare una prestazione non del tutto convincente.