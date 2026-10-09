Convocati azzurri per gli Europei di tennistavolo: Danilo Faso e Giorgia Piccolin in scena

L’Italia ha reso noti i convocati per gli Europei di tennistavolo, in programma a Lubiana (Slovenia) dal 11 al 18 ottobre 2026. Tra i nomi più attesi, il giovane talento Danilo Faso e la top player Giorgia Piccolin si preparano a dare il loro contributo nella rassegna continentale. L’elenco dei giocatori selezionati include sia atleti di spicco che promettenti emergenti, con l’obiettivo di distinguersi in un evento che vedrà impegnati 138 uomini e 127 donne. La squadra si sta allenando a Terni, dove ha completato il percorso di preparazione per affrontare la competizione con la massima concentrazione.

Un futuro promettente per Danilo Faso

Danilo Faso, 18 anni, è uno dei protagonisti del team azzurro. Nella graduatoria mondiale si colloca al numero 215, ma il suo potenziale è già stato messo in mostra a soli 15 anni, quando ha vinto il titolo continentale U19. Il siciliano sarà impegnato sia in singolo che nel doppio, affiancato da Francesco Trevisan, numero 407 al mondo. Il talento di Faso, però, non si limita al campo: la sua carriera è già segnata da prestazioni eccezionali, come il trionfo contro due grandi nomi del settore, Boll ed Ovtcharov, dimostrando una maturità fuori dal suo età.

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Giorgia Piccolin, la migliore azzurra

Giorgia Piccolin, numero 75 al ranking internazionale, rappresenta la forza femminile azzurra. La sua presenza tra i convocati conferma la sua posizione di leader nel settore. In campo, sarà impegnata in singolo e nel misto, dove si unirà a John Oyebode, numero 87 al mondo. La sua esperienza e la sua capacità di adattarsi a diversi stili di gioco la rendono un punto di riferimento per la squadra. Piccolin, insieme a Faso, è uno dei volti più attesi per gli Europei, con l’obiettivo di portare a casa risultati di prestigio.

Accanto a loro, altri atleti si preparano a dare il loro contributo. Tra i convocati maschili, si segnala Matteo Mutti (n. 148), John Oyebode (n. 87), Carlo Rossi (n. 141), Niagol Stoyanov e Francesco Trevisan. Tra le donne, Nicole Arlia (n. 141) e Gaia Monfardini (n. 90) completano la squadra, con la possibilità di affrontare anche il doppio e il misto. L’Italia, dopo i successi ai Giochi del Mediterraneo, punta a confermare la sua posizione tra i migliori in Europa, con un team che unisce esperienza e freschezza.

La preparazione a Terni ha visto l’intero team impegnato in allenamenti intensi, con l’obiettivo di massimizzare le possibilità di successo. L’evento a Lubiana rappresenta un’occasione importante per dimostrare il potenziale della squadra, con un calendario che prevede partite impegnative e la possibilità di confrontarsi con i migliori atleti del continente. Il team azzurro, con la sua combinazione di talenti e determinazione, è pronto a dare il suo meglio in una competizione che promette di essere entusiasmante e ricca di sfide.