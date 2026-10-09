Flavio Cobolli in crisi: striscia negativa e tesoretto da difendere per le ATP Finals

Flavio Cobolli, 24enne romano, vive un momento di crisi nel suo percorso nel tennis professionistico. Dopo la semifinale raggiunta al Masters 1000 di Cincinnati lo scorso 22 agosto, il giocatore italiano ha inanellato una serie di risultati sottotono, con una sconfitta al debutto nel Masters 1000 di Shanghai contro il francese Adrian Mannarino. La striscia negativa ha messo a rischio il suo piazzamento nel ranking ATP, che lo vede al quinto posto con 3.640 punti. Ora dovrà difendere il tesoretto accumulato per qualificarsi alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori dell’annata.

Un vantaggio in bilico

Il vantaggio di Cobolli rispetto al decimo classificato, l’australiano Alex de Minaur, è di 810 punti. Tuttavia, il 24enne romano deve stare attento alle possibili risalite di giocatori come lo spagnolo Rafael Jodar, lo statunitense Taylor Fritz e il canadese Felix Auger-Aliassime, tutti in corsa per il quinto posto. Il contesto del ranking ATP mostra che il giocatore italiano si trova appena davanti a Tiafoe e Fils, con un margine di punti che potrebbe essere ridotto in fretta se non riuscirà a riprendersi in tempo.

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Il piazzamento nel ranking ATP dipende da una serie di risultati chiave.

Per il futuro di Cobolli, le prossime settimane saranno decisive. Il giocatore dovrà cercare di riprendersi in vista del torneo ATP 500 di Vienna (dal 26 ottobre) e del Masters 1000 di Parigi (dal 2 novembre), dove sarà chiamato a difendere il tesoretto in suo possesso. La sua partecipazione alle ATP Finals dipenderà da questi risultati, che potrebbero determinare se il 24enne romano riuscirà a mantenere la sua posizione nel ranking e a garantirsi un posto tra i migliori otto del circuito.

Le sfide future

Il contesto del ranking ATP mostra che Cobolli si trova al quinto posto con 3.540 punti, appena davanti a Tiafoe (3.380) e Fils (3.285). Tuttavia, il vantaggio rispetto a Medvedev (3.020) e Novak Djokovic (2.840) è significativo, ma non sufficiente per garantire la partecipazione alle ATP Finals. Il giocatore italiano dovrà quindi concentrarsi su una serie di tornei chiave per mantenere il suo posizionamento e non permettere a altri di sorpassarlo.

Il forfait di Jannik Sinner apre la strada a nuove possibilità per Cobolli.

Con il forfait di Jannik Sinner, anche il nono classificato della ATP Race si garantirà la presenza sul cemento della Inalpi Arena di Torino. Questo significa che Cobolli dovrà fare i conti con la possibilità di essere escluso dalle ATP Finals, se non riuscirà a difendere il suo vantaggio. La sua striscia negativa e la mancanza di risultati positivi potrebbero metterlo in una posizione di svantaggio rispetto a giocatori che stanno cercando di scalare la classifica.

Flavio Cobolli al quinto posto nel ranking ATP con 3.640 punti

Vantaggio di 810 punti su Alex de Minaur

Prossimi tornei chiave: ATP 500 di Vienna e Masters 1000 di Parigi

Concorrenza forte da parte di Felix Auger-Aliassime e Frances Tiafoe

Il periodo nero di Cobolli sembra non voler finire, ma il giocatore italiano dovrà trovare una strada per riprendersi e mantenere il suo posto nel ranking. La sua partecipazione alle ATP Finals dipenderà da una serie di risultati che potrebbero decidere il suo destino nel circuito professionistico. La striscia negativa e il tesoretto da difendere sono i due elementi chiave che accompagneranno il 24enne romano nei prossimi mesi.