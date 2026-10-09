Veronika Zherelnikova batte il suo record personale di salto con patine a 1,42 metri

La russa Veronika Zherelnikova ha battuto il suo record personale di salto con patine, raggiungendo un’altezza di 1,42 metri durante la quinta edizione dei Juegos Mundiales de Patinaje, in corso a Asunción in Paraguay. L’atleta, di 16 anni, ha superato il listone precedente, stabilito durante il torneo ‘Lishui Open’ in Cina a agosto del 2026, dove aveva registrato un salto di 140 centimetri. Questo risultato ha reso il record mondiale unico, visto che fino a quel momento era condiviso tra l’italiana Francesca Brivio e la francese Mayrin Burasovitch, che avevano entrambe raggiunto 137 centimetri.

Un’altra prestazione eccezionale in un contesto di alto livello

La vittoria di Zherelnikova si è verificata in un contesto di alto livello, con la partecipazione di atlete di alto calibro. Al podio, insieme a lei, si sono classificate la francese Emilie Bellanger, che ha realizzato un salto di 127 centimetri, e la ucraina Polina Zelenokhat, anch’essa con un salto di 127 centimetri. Il risultato di Zherelnikova ha suscitato grande interesse nel mondo del patinaggio, soprattutto per la sua giovane età e per la sua capacità di migliorare il record personale in modo significativo. Il record di 1,42 metri rappresenta un passo avanti significativo per la sua carriera. La sua prestazione ha messo in luce la sua abilità e la sua determinazione, dimostrando una crescita costante nel suo percorso. Il record, che ora è unico, rappresenta un traguardo importante per la sua carriera e per lo sport in generale.

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Un record che non è solo un numero

Il salto di 1,42 metri con patine non è solo un numero, ma un simbolo di potenziale e di progresso. Zherelnikova, che ha già dimostrato una notevole abilità in precedenti competizioni, ha dimostrato una crescita costante nel suo percorso. Il record, che ora è unico, rappresenta un traguardo importante per la sua carriera e per lo sport in generale. La sua prestazione ha anche suscitato interesse per il futuro del patinaggio, con la possibilità di vedere nuove generazioni di atlete emergere e superare i limiti precedentemente stabiliti.

La sua performance ha reso il record unico e irraggiungibile per il momento. La vittoria di Zherelnikova ha suscitato reazioni positive da parte dei media e dei fan, che hanno apprezzato la sua determinazione e la sua abilità. Il record, che ora è unico, rappresenta un passo avanti per il patinaggio e per la sua evoluzione.

Veronika Zherelnikova, 16 anni, ha battuto il suo record personale di salto con patine a 1,42 metri.

Il record era precedentemente condiviso tra Francesca Brivio e Mayrin Burasovitch, con 137 centimetri.

La vittoria si è verificata ai Juegos Mundiales de Patinaje a Asunción, in Paraguay.

Il successo di Zherelnikova non è solo un risultato sportivo, ma anche un’indicazione del potenziale che può essere raggiunto con dedizione e lavoro. Il suo record, che ora è unico, rappresenta un’altra prova del talento e della capacità di superare i limiti. La sua prestazione ha anche messo in luce l’importanza di supportare e investire in atleti giovani, che possono portare nuove opportunità e successi al mondo dello sport.