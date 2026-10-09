Olatz e Marta scrivono la storia del calcio in Spagna

Olatz e Marta fanno storia nella Segunda División

Olatz Rivera e Marta Huerta, due arbitri femminili spagnoli, stanno scrivendo una pagina della storia del calcio in Spagna. Per la prima volta nella stagione, le due arbitri hanno diretto due partite nella Segunda División lo stesso giorno, un evento senza precedenti. Olatz Rivera ha diretto il match tra Ceuta e Sabadell, mentre Marta Huerta ha arbitrato il confronto tra Eldense e Córdoba. Questo risultato rappresenta un passo avanti significativo per la visibilità e l’incorporazione delle donne nel settore arbitrale del calcio professionistico.

Un record per Olatz Rivera

Olatz Rivera, originaria della regione vasca, ha registrato il quinto incontro della sua stagione nella Segunda División, un’esperienza che le ha permesso di debuttare nella categoria di serie argento. Questo è un traguardo importante, soprattutto considerando che Olatz è aderente al colegio tinerfeño, un’istituzione che le ha offerto la possibilità di fare storia. Inoltre, Olatz ha vinto il Premio Guruzeta nel 2024-2025, riconoscimento che attesta la sua eccellenza come arbitra.

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La sua partecipazione ha aperto nuove opportunità per le donne nel calcio.

La presenza di Olatz nella Segunda División non solo ha dato visibilità al suo lavoro, ma ha anche ispirato nuove generazioni di arbitri. La sua carriera rappresenta un esempio concreto di come il calcio possa evolversi e includere sempre di più le donne in tutti i ruoli chiave.

La sua esperienza ha contribuito a un aumento della visibilità delle arbitre.

Marta Huerta, invece, ha fatto registrare un altro successo nella sua carriera. Nella stagione 2024-2025, ha vinto il Premio Guruzeta come miglior arbitra della categoria. Questo riconoscimento ha confermato la sua posizione tra i migliori arbitri della Segunda División. Inoltre, Marta ha fatto storia come prima arbitra femminile a dirigere un incontro di calcio professionistico maschile in Spagna. Questo risultato ha aperto la strada a nuove opportunità per le donne nel settore arbitrale.

Il weekend del 10 ottobre 2026 ha visto la partita tra Celta Fortuna e Real Sociedad B, un incontro tra squadre giovanili che non si era mai verificato nella stagione Hypermotion dal 2018. Questo evento ha aggiunto ulteriore interesse al calendario della Segunda División. Oltre a questi due match, il programma ha visto la partita tra Sabadell e Andorra, che è stata posticipata a causa di una allerta climatica rossa. Questi eventi hanno reso il weekend un momento importante per il calcio spagnolo.

La presenza di Olatz e Marta nel calendario della Segunda División rappresenta un’importante testimonianza del progresso delle donne nel calcio. La loro partecipazione non solo ha dato visibilità al loro lavoro, ma ha anche ispirato nuove generazioni di arbitri. La loro storia è un esempio di come il calcio possa evolversi e includere sempre di più le donne in tutti i ruoli chiave.

La loro partecipazione nella Segunda División ha segnato un momento storico per il calcio spagnolo. Olatz e Marta non solo hanno fatto storia, ma hanno anche aperto la strada a nuove opportunità per le donne nel settore arbitrale. La loro esperienza rappresenta un passo avanti significativo per l’inclusione e la visibilità delle donne nel calcio professionistico.

La loro partecipazione nella Segunda División ha segnato un momento storico per il calcio spagnolo. Olatz e Marta non solo hanno fatto storia, ma hanno anche aperto la strada a nuove opportunità per le donne nel settore arbitrale. La loro esperienza rappresenta un passo avanti significativo per l’inclusione e la visibilità delle donne nel calcio professionistico.