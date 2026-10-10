Il solo calciatore che ha giocato con Kempes, Maradona e Messi

Il solo calciatore che ha giocato contemporaneamente con Mario Kempes, Diego Maradona e Lionel Messi si chiama Roberto Abbondanzieri. Un nome che emerge come unico caso nella storia del calcio argentino, unico in quanto ha condiviso la panchina con tre dei più grandi protagonisti del calcio mondiale. Abbondanzieri, ex portiere del Getafe, ha avuto il privilegio di giocare con i tre iconici calciatori, un evento raro e significativo per la sua carriera.

Un incontro storico tra tre leggende

Abbondanzieri ha giocato con Kempes, Maradona e Messi in un unico incontro, un amistoso tra Rosario Central e Newell’s il 8 febbraio 1995. L’incontro, organizzato in onore del leggendario Kempes, ha visto il portiere del Getafe posare accanto al ‘Matador’ prima del match. Il risultato fu un successo per Rosario Central, che vinse 1-0 grazie al gol di Abbondanzieri. L’incontro, però, fu interrotto per oggetti lanciati dalla tribuna avversaria, un episodio che ha reso l’evento ancora più simbolico.

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Abbondanzieri ha condiviso il campo con Maradona in tre occasioni, tutte con la maglia del Boca Juniors. Tra questi, un match memorabile contro Argentinos Juniors, in cui il portiere e il mitico attaccante hanno formato parte del team iniziale. Il risultato fu un successo per Boca, che vinse 4-2. Con Messi, invece, Abbondanzieri ha giocato in 29 partite, tutte con la nazionale argentina. Tra queste, tre partite al Mondiale del 2006 e una alla Copa América 2007, dove l’Argentina raggiunse la finale.

Un legame con Messi e un confronto diretto

Nonostante il legame con Maradona e Messi, non ci sono registrazioni di partite in cui Abbondanzieri abbia affrontato direttamente Kempes o Maradona. Tuttavia, ha avuto l’opportunità di giocare contro Messi, quando quest’ultimo era in maglia del Getafe. In due partite, il portiere ha evitato di subire gol, un risultato che ha reso il suo ruolo ancora più significativo. Abbondanzieri ha giocato con Kempes e Maradona in partite non dirette, ma ha affrontato Messi in due occasioni. Il portiere del Getafe ha quindi vissuto un momento unico nella sua carriera, in cui ha condiviso il campo con tre dei più grandi protagonisti del calcio mondiale. Nonostante la differenza di età tra Kempes e Messi, Abbondanzieri ha avuto il privilegio di vivere un momento storico, unico e irripetibile.

La carriera di Abbondanzieri, pur non essendo legata a nomi di rilievo come quelli di Kempes, Maradona e Messi, ha visto il calciatore vivere un momento unico nella storia del calcio argentino. Un incontro che ha unito tre leggende, unico nel suo genere e che rimarrà per sempre nel ricordo dei tifosi e dei giocatori. Il portiere del Getafe ha avuto il privilegio di giocare con tre dei più grandi protagonisti del calcio mondiale, un evento raro e significativo per la sua carriera.