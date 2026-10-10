Italia vince in Polonia, corsara agli Europei 2027 di football americano

L’Italia ha sconfitto la Polonia per 21-14 nel primo impegno degli Europei 2027 di football americano, un risultato che conferma la forza della squadra azzurra in un contesto internazionale sempre più competitivo. La vittoria, ottenuta allo Stadio Olimpijski di Wroclaw, ha visto la squadra guidata dall’head coach Brian Michitti imporsi con decisione, portando a casa un risultato di spessore che si aggiunge al successo ottenuto in agosto con la squadra di flag football, qualificata alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Un successo che rafforza la posizione in classifica

La vittoria contro la Polonia ha permesso all’Italia di prendere la testa del gruppo C, insieme all’Ungheria, con cui giocherà la prossima settimana. La squadra ha dimostrato una gestione del gioco solida, con un’ottima difesa che ha impedito ai biancorossi di rimanere in partita dopo il pareggio nel terzo quarto. La vittoria ha anche rafforzato la posizione della squadra nella fase a eliminazione diretta, che si disputerà nel 2027. La squadra ha dimostrato una capacità di reazione notevole, soprattutto dopo il pareggio nel terzo quarto. I giocatori hanno mantenuto la concentrazione e hanno sfruttato le opportunità per chiudere il match con un vantaggio decisivo. La difesa ha giocato un ruolo chiave nel mantenere il controllo del gioco. La squadra, capace di salire sul podio nelle ultime tre edizioni degli Europei, ha dimostrato di essere pronta per affrontare le sfide future.

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La squadra si conferma in crescita

La prestazione degli azzurri ha visto la collaborazione tra giocatori e allenatori, con un’efficacia in campo che ha portato a quattro touchdown. Luke Zhradcka, quarterback della squadra, ha avuto un ruolo chiave, con un passaggio decisivo a Escobar che ha rilanciato l’Italia dopo il pareggio. La squadra, con un’organizzazione tattica ben definita, ha dimostrato di essere pronta a competere a livello internazionale. La vittoria contro la Polonia rappresenta un ulteriore passo avanti per la FIDAF, che ha già conquistato un posto alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 con la squadra di flag football. La squadra azzurra tornerà in campo sabato 24 ottobre allo Stadio Vigorelli di Milano per affrontare l’Ungheria, che nel frattempo incrocerà la Polonia in una sfida decisiva per il passaggio del turno.

La prestazione degli azzurri ha visto anche un’ottima gestione del tempo, con un vantaggio stabile nel secondo parziale e una difesa solida che ha impedito ai rivali di recuperare. La squadra ha dimostrato una coesione e una determinazione notevoli. La FIDAF, con la sua capacità di adattarsi e migliorare, si conferma come una delle squadre più competitive del panorama internazionale del football americano.

Italia vince 21-14 contro Polonia

Primo successo in trasferta agli Europei 2027

La squadra si piazza in testa al gruppo C