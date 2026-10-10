Matteo Arnaldi out al secondo turno a Shanghai, Taylor Fritz passa in due set

Matteo Arnaldi ha concluso la sua avventura al Masters 1000 di Shanghai al secondo turno, battuto da Taylor Fritz in due set. Il giocatore sanremese, dopo un esordio positivo contro Bernard Tomic, ha visto il suo sogno di raggiungere il terzo turno infrantosi contro il numero 11 del tabellone. La partita, durata due ore, ha visto un equilibrio nel primo set, con Arnaldi che ha mantenuto il controllo grazie a un buon rendimento al servizio. Tuttavia, le prime palle break sono andate a favore di Fritz, che ha strappato la battuta nell’undicesimo gioco e ha chiuso il primo parziale senza errori.

Un match equilibrato ma deciso nel secondo set

Nel secondo set, il break dello statunitense è arrivato nel terzo game, seguito da un’interruzione per permettere la chiusura del tetto. Al ritorno in campo, dopo un intervento del fisioterapista per un problema alla spalla destra, Arnaldi ha trovato il controbreak, ma Fritz è tornato avanti sul 4-3. Stavolta, il giocatore americano ha mantenuto il vantaggio fino all’ultimo punto, chiudendo il match con il punteggio di 7-5 6-4. La vittoria di Fritz ha permesso al numero 11 del tabellone di passare al terzo turno, dove affronterà il vincitore della sfida tra Luciano Darderi e Stefanos Tsitsipas.

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Arnaldi ha dimostrato resistenza, ma non ha potuto invertire la tendenza

Dopo un primo set equilibrato, in cui Arnaldi ha dimostrato una buona capacità di controllo al servizio, il match ha visto un cambio di ritmo nel secondo parziale. La reazione di Fritz, che ha sfruttato le prime palle break, ha segnato il passo decisivo per il suo passaggio al terzo turno. Il giocatore sanremese, pur avendo mostrato una buona resistenza, non è riuscito a mantenere il controllo del match, con un risultato che mette fine al suo sogno di raggiungere le fasi successive del torneo.

Un’interruzione ha influenzato il ritmo del gioco

La partita ha visto un’interruzione per permettere la chiusura del tetto, un dettaglio che ha influenzato il ritmo del gioco. Dopo il ritorno in campo, Arnaldi ha cercato di reagire con un intervento del fisioterapista, ma non è bastato a invertire la tendenza. La vittoria di Fritz ha confermato la sua solidità in campo, mentre Arnaldi si prepara a un’altra sfida nel circuito ATP, con l’obiettivo di migliorare le sue prestazioni in futuro. Il risultato di oggi segna la fine del sogno di Matteo Arnaldi al Masters 1000 di Shanghai, ma il suo percorso nel circuito professionistico continua. La sua prestazione, sebbene non abbia portato a un successo, ha dimostrato una buona capacità di adattamento e resistenza. La prossima sfida sarà un’occasione per riflettere e migliorare, con l’obiettivo di raggiungere risultati più significativi in futuro.