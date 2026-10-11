Svilar out per nove partite: un infortunio che colpisce al momento più delicato

Svilar, il portiere della Roma, si ferma per nove partite a causa di un infortunio al piede destro, un episodio che colpisce al momento più delicato della stagione. L’attaccamento al club, che ha reso quasi superfluo il ruolo di vice per De Rossi, Ranieri e ora Gasperini, si interrompe improvvisamente. Il portiere, noto per la sua tenacia e la sua capacità di gestire situazioni di crisi, si è infortunato durante un tuffo in allenamento, causando una frattura da stress al quinto dito del piede destro. L’incidente, pur banale in apparenza, ha messo in difficoltà il tecnico Gasperini, che dovrà affrontare una fase cruciale del campionato senza il suo portiere titolare.

Un infortunio che non si aspettava

La frattura da stress, come hanno confermato i medici del club, non è una semplice contusione, ma un problema che richiede un periodo di recupero significativo. Svilar, convalescente dal 2 ottobre, ha provato a gestire il dolore e a giocare nonostante l’infortunio, ma non è stato possibile. Il portiere, noto per la sua determinazione, ha commentato sui social: «Non ci voleva proprio adesso, ma fa parte del gioco. Sono già concentrato sul recupero e determinato a tornare più forte di prima!». La sua assenza mette in difficoltà la squadra, soprattutto in un momento in cui la Roma dovrà affrontare una serie di gare intense in poco tempo.

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Un problema di regole e di fortuna

La situazione di Svilar è ulteriormente complicata dal suo status di atleta apolide. A causa delle nuove regole Fifa, il portiere, che desidera giocare per il Belgio, ha collezionato una partita con la Serbia quattro giorni dopo aver compiuto 21 anni. Questo ha reso la sua sosta un problema reale, non una semplice pausa. Il portiere, che ha giocato 127 partite su 130 complessive negli ultimi due anni e otto mesi, è considerato un elemento inamovibile per la squadra. La sua assenza ha scatenato la disperazione dei tifosi, che vedono in lui l’unico vero leader tra i portieri della rosa.

Per il momento, i pali della Roma saranno difesi da Gollini, un portiere che ha giocato solo una partita in Europa League nella stagione precedente. La sua esperienza non è sufficiente per affrontare la pressione di un ruolo così cruciale. La squadra dovrà fare i conti con la mancanza di un portiere titolare, un problema che potrebbe influire sulle prestazioni in una fase decisiva del campionato. La Roma, che ha visto la continuità di Svilar come un punto di forza, ora dovrà trovare una soluzione alternativa per affrontare le prossime gare.

La mancanza di un portiere titolare mette in pericolo la stabilità della difesa.

La Roma dovrà affrontare una serie di gare intense senza un leader in porta.

La situazione di Svilar rappresenta un colpo di fortuna per la Roma, un episodio che mette in discussione la continuità di un elemento chiave. Il portiere, che ha sempre dato il massimo per il club, dovrà ora concentrarsi sul recupero e sul ritorno al massimo livello. La squadra, nel frattempo, dovrà trovare una soluzione alternativa per affrontare le prossime sfide, un compito non facile in un momento così delicato della stagione.

Frattura da stress al quinto dito del piede destro

Assenza per nove partite

Problemi di regole Fifa e di fortuna

Assenza di un portiere titolare