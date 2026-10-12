Francesco Passaro vince a Palermo: trionfo in tre set e dedica al padre scomparso

Francesco Passaro ha vinto a Palermo il Challenger di Campionati Internazionali di Sicilia, battendo in tre set il ceco Jonas Forejtek con il punteggio di 6-3, 6-7(2), 7-6(4). Il venticinquenne di Perugia ha dedicato il successo al padre scomparso, un momento che ha reso il trionfo ancora più significativo. La vittoria, che gli ha portato 50 punti ATP, segna un ritorno in forma dopo mesi di difficoltà fisiche e di fiducia. La finale, giocata sulle terre rossa del Circolo Tennis Palermo, ha visto un match lungo, nervoso e deciso solo negli ultimi scambi del tie-break.

Un match intenso e emozionante

La partita si è aperta con un equilibrio tra i due giocatori, entrambi solidi al servizio e capaci di gestire i propri turni. Per oltre metà del primo set, non è successo molto che facesse pendere la bilancia da una parte o dall’altra. Sul 3-3, Passaro ha cambiato ritmo, consolidando la battuta per il 4-3 e alzando la pressione in risposta, accorciando lo spazio di manovra a Forejtek. Il break che ne è nato ha indirizzato il parziale, portando il perugino a portare a casa il primo set per 6-3.

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Un’occasione sprecata dopo l’altra

Nella seconda frazione, l’intensità è cresciuta e la partita ha cambiato volto. Passaro ha continuato a muovere bene la palla e a procurarsi più occasioni per allungare, ma non ha trasformato le palle break che avrebbero potuto indirizzare la finale. Un’occasione sprecata dopo l’altra, e Forejtek ne ha approfittato: il ceco, che vive di accelerazioni dal fondo, è rimasto agganciato e ha ripreso progressivamente fiducia nei suoi colpi. Al tie-break, la differenza di inerzia è evidente: Forejtek impone il proprio gioco e chiude 7-2, riportando l’incontro in parità. Il momento più delicato per Passaro arriva quando si ritrova a fronteggiare due palle break che avrebbero permesso a Forejtek di servire per il titolo. L’azzurro tiene i nervi saldi, annulla entrambe le occasioni e tiene in piedi la partita. Nessun altro strappo, e così il verdetto è affidato ancora una volta al tie-break.

La vittoria e il significato umano

Sul 4-4, Passaro trova il colpo che spacca l’equilibrio, forte di una precisione maggiore nei punti che contano, e arriva fino al 7-4, chiudendo con una giocata a rete che vale la liberazione. Dopo mesi difficili, Palermo restituisce a Passaro il sorriso e un titolo che conta. La vittoria non solo lo riporta in classifica, ma anche a un momento di gioia personale, dedicato al padre scomparso, un gesto che ha reso il successo ancora più profondo.

Passaro vince a Palermo in tre set

Dedica il successo al padre scomparso

Guadagna 50 punti ATP

La partita, lunga e nervosa, ha visto un braccio di ferro in cui la stanchezza pesava sulle gambe ma non sulla concentrazione. Passaro, forte di una determinazione e di una precisione nei momenti decisivi, ha portato a casa il titolo, un risultato che segna un passo importante nella sua carriera. La vittoria a Palermo non è solo un successo sportivo, ma anche un momento di riconciliazione con se stesso e con la famiglia.

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