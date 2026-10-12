Dani Raba torna in campo con Aguirre dopo un anno di inattività

Dani Raba ha dato una svolta al suo anno di inattività con il Valencia, tornando in campo dopo più di un anno di assenza e segnando subito contro il Racing Santander. Il giocatore, arrivato in estate come free agent dal Leganés, aveva visto il calcio da banco per gran parte della stagione precedente, con solo 88 minuti giocati in Liga. Con l’arrivo di Javier Aguirre, però, il portoghese ha trovato la sua opportunità e ha risposto con un gol di grande qualità nel primo match del tecnico.

Un gol che non ha celebrato

Il gol di Raba, realizzato a pochi secondi dall’inizio del match, ha segnato una resurrezione rapida per il giocatore, che ha chiesto scusa ai tifosi dopo il goal. “He visto que el defensa se me cruzaba y he sabido esperar y ha sido lo mejor para el equipo”, ha dichiarato Raba, riconoscendo il ruolo che ha giocato nella vittoria. Il goal, però, non è stato celebrato come meritava, visto che è stato realizzato contro il club di formazione del giocatore, un dettaglio che ha suscitato commenti tra i tifosi.

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Un ruolo inedito nel team

La decisione di Aguirre di far giocare Raba da titolare ha cambiato radicalmente il ruolo del giocatore nel team. Dopo mesi di inattività, il portoghese ha mostrato una qualità di attacco e di definizione che ha lasciato senza parole i compagni di squadra. “Estoy contento con volver a jugar”, ha detto Raba, sottolineando la sua soddisfazione per il ritorno in campo. La squadra, però, ha avuto poco tempo per adattarsi al nuovo allenatore, ma i risultati iniziali sembrano promettenti. Raba, che aveva visto il calcio da banco per gran parte della stagione, ha avuto la possibilità di mostrare le sue qualità con Aguirre. Il giocatore, che aveva passato più di un anno a osservare le partite da sostituto, ha risposto con un goal che ha dato un nuovo inizio al suo percorso al Valencia. La sua performance ha suscitato interesse e speranza tra i tifosi, che sperano in un ruolo più importante per il portoghese nel futuro.

La decisione di Aguirre di dare spazio a Raba ha segnato un cambio di rotta per il giocatore, che ha trovato finalmente la sua opportunità. Il portoghese, che aveva passato mesi a osservare le partite da sostituto, ha dimostrato di essere in grado di dare un contributo significativo al team. La sua performance iniziale ha lasciato senza parole i compagni di squadra e ha suscitato interesse tra i tifosi, che sperano in un ruolo più importante per il portoghese nel futuro.

Dani Raba torna in campo dopo un anno di inattività

Segna subito contro il Racing Santander

La decisione di Aguirre di far giocare Raba da titolare ha cambiato il suo ruolo nel team