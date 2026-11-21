La Serie A riprende oggi, sabato 21 novembre, con la partita tra Como e Cagliari, in programma alle ore 15:00 allo stadio Sinigaglia di Como. La gara sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. Gli appassionati potranno seguire la partita anche attraverso la webcronaca testuale, con aggiornamenti in tempo reale. La squadra di Fabregas, dopo la sconfitta contro l’Inter, cerca di tornare a prendere punti, mentre il Cagliari di Pisacane, che ha battuto il Frosinone due settimane fa, si presenta in forma competitiva.

Formazioni e giocatori a disposizione

La formazione probabile del Como, in sistema 4-2-3-1, vede in porta Butez, con difesa composta da Couto, Ramon, Kempf e Valle. In mezzo al campo, Perrone e Da Cunha si alternano con Liberali, Paz e Baturina, mentre Douvikas è in attacco. A disposizione del tecnico Fabregas ci sono giocatori come Vigorito, Sanchez, Smolcic, Kaiki, Dossena, Goldaniga, Kambwala, Ricci, Cassano, Caqueret, Ladho, Milla, Papaccioli e Chalobah.

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Il Cagliari, allenato da Pisacane, si presenta con un 4-3-3, con Caprile in porta e difesa composta da Zé Pedro, Kofler, Deiola e Grandu. In mezzo al campo, Adopo, Romano, Fazzini e Obert si alternano con Maldini e Mendy, mentre in attacco ci sono giocatori come Mina e Mendy. A disposizione del tecnico ci sono Radunovic, Sherri, Rodriguez, Sugawara, Idrissi, Aurelio, Gagliardini, Sulev, Massolin, Ciervo, Akarakiri, Fadera, Trepy, Kevin Carlos, Nzola e Sugamele.

Calciatori indisponibili e squalificati

Il Como vede indisponibili Addai, Diao, Jesus Rodriguez e Kean, mentre il Cagliari ha a disposizione giocatori come Felici, Winks, Liteta e Mina. Squalificati non ci sono, ma Deiola è diffidato. Per entrambe le squadre, la formazione sarà influenzata da questi fattori, con l’obiettivo di massimizzare le possibilità di vittoria. La gara sarà diretta da Calzavara, della sezione di Varese, e potrebbe registrare un’azione intensa, con entrambe le squadre in cerca di punti dopo la sosta per le nazionali. La partita sarà visibile anche in streaming su DAZN, con l’app scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, accessibile con un abbonamento attivo. Gli appassionati potranno seguire la partita in tempo reale, con aggiornamenti in diretta.

Con il ritorno della Serie A, il match tra Como e Cagliari rappresenta un’occasione per entrambe le squadre di riprendersi dopo la sosta. La partita, in programma alle ore 15:00, sarà un momento chiave per il campionato, con entrambe le squadre in cerca di punti per migliorare la loro posizione in classifica. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, con l’obbligo di un abbonamento attivo. La gara si terrà allo stadio Sinigaglia di Como, dove il Como cerca di riprendersi dopo la sconfitta contro l’Inter. La formazione di Fabregas si presenterà con giocatori a disposizione, mentre il Cagliari, allenato da Pisacane, si prepara a un match di alto livello.